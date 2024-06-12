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台中人每月丟6587張床墊！清潔隊累翻　議員籲機械破碎機快上路

▲張芬郁議員接獲民眾陳情，台中市清潔隊拒收廢棄床墊。（圖／市議員張芬郁提供）

▲台中人每月丟棄6500多張床墊，已經讓清潔隊收到手軟。（圖／市議員張芬郁提供）

記者游瓊華／台中報導

台中市民今年1至4月平均每月丟棄6587床廢棄床墊，較去年度每月平均增加1000床，各區清潔隊床墊堆積如山大喊吃不消。市議員張芬郁接獲市區民眾陳情，清潔隊拒收運獨立筒床墊。對此，環保局表示，已辦理床墊機械破碎標售，最快6月下旬就可以上路，快速消化堆積床墊，提高勤務人力運用。

市議員張芬郁表示，據環保局統計市民丟棄的床墊年年增加，112年清潔隊每月平均收運5542床；但今年1到4月，每月平均收運6587床，每月增加數量超過1000床，其中彈簧床和獨立筒大約各一半，而獨立筒以人工拆除布面取出高碳鋼彈簧工序相當繁瑣。

▲張芬郁議員接獲民眾陳情，台中市清潔隊拒收廢棄床墊。（圖／市議員張芬郁提供）

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▲廢棄床墊拆除繁複，已造成清潔隊員很大負擔。（圖／市議員張芬郁提供）

一名家住北區的吳姓民眾向市議員張芬郁陳情，5月底打電話告訴清潔隊要清運廢棄床墊，隊員一聽到是獨立筒床墊即表示「沒有廠商處理必須排隊，有人從1月排到現在」，甚至建議民眾自行找回收業者處理，但一床要價1500元至2000元，民眾不滿向環保局抗議，清潔隊才來收運。

張芬郁表示，台中市區的廢棄床墊外包2家業者處理，今年2月承包獨立筒拆除的業者被檢舉焚燒床墊取鋼材，環保局解除契約後，因無廠商處理，造成收運工作停擺，而台中市原縣區的清潔隊場地大，收運的床墊不論是彈簧床墊還是獨立筒都是隊員自行處理，則造成清潔隊員很大負擔。

大里清潔隊堆置的獨立筒床墊約有600床，清潔隊長蕭國柱表示，愈高級的獨立筒床墊，獨立筒數量愈多，拆一床獨立筒可以拆3-4床彈簧床墊，目前安排4位隊員拆解，消化的數量有限，環保局委由機械破碎的廠商接手後，可以快速處理堆積的床墊，安排隊員做其他的工作。

環保局表示，床墊機械標售已在5月31日順利決標，由於原市8區的彈簧床墊處理合約尚進行中，所以會先將原縣區的所有床墊和原市8區的獨立筒床墊委由機械破碎的業者處理，目前鋼鐵回收價格大約5元，業者每公斤要回饋0.22元，環保局已著手和業者討論床墊破碎處理細節，最快希望6月下旬可以順利運作，至於民眾有收運需求，會要求清潔隊先載運到集中地點置放。

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