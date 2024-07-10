OL轉職遇「Apple人資長」！被逼分手男友嗆潑硫酸　神鬼男正面曝

▲李哲宇經常假冒政商名流，希望藉此提升自己的人氣身價。（資料照／記者張君豪翻攝）

記者劉昌松／台北報導

經常假冒政府高官、商界名人的男子李哲宇，不但自己在家偽造名片、公文po網自爽，竟然直接謊稱自己是蘋果電腦公司人資長，佯裝要幫女網友介紹工作人脈，藉機見面認識後，開始瘋狂追求，逼迫被害人和男友分手，否則要潑硫酸，被害人驚恐報警，台北地檢署依妨害自由、跟騷等罪起訴李哲宇。

據了解，本件被害人是在2024年農曆春節前後，到人力銀行網站刊登履歷，為自己尋求轉職加薪的機會，沒想到真的得到回應，對方以面試為由，相約見面詳談，此時李哲宇以APPLE人資長的身分出現，並表示之後會帶被害人去認識朋友，增加職場見聞。

▲真實世界的李哲宇目前無業在家。（資料照／記者張君豪翻攝）

不過被害人逐漸感覺李哲宇另有所圖，因此逐漸疏遠，並將網路履歷封存，避免個資再遭利用，沒想到李哲宇追求不成，竟口出惡言，要求被害人與男朋友分手，並揚言要去家中潑硫酸，被害人因此向台北市警中山分局提告，李哲宇惡行遭揭發後，被依恐嚇、違反《跟蹤騷擾防治法》等罪起訴

李哲宇除涉及這起冒名求愛案之外，內政部日前接獲民眾檢舉，李哲宇在網路上po出公文，自稱獲派遞補內政部主任秘書職缺，檢警獲報後展開調查，發現李哲宇無業在家，時常製作假名片、假文件冒充政商名流，甚至還買花籃送給自己，營造人氣，李哲宇6月間遭拘提到案時，辯稱造假身分目的是為了交女友，目前正因涉嫌涉嫌偽造公文書等罪遭偵辦中。