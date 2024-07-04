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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

114年替代役納防災士課程考證　內政部：今年備役召集激增逾5.8萬人

▲花蓮縣調集16個機關53名替代役男，參加法紀教育暨在職訓練。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲114年起替代役現役及備役役男，新增「防災士」培訓課程並領取合格證書。（示意圖／花蓮縣政府提供）

實習記者歐承翰／台北報導

內政部4日在部務會報安排替管中心說明「強化替代役民防訓練及運用業務報告」，政務次長馬士元裁示時表示，明（114）年起，替代役現役及備役役男將再新增「防災士培訓課程」，並領取合格證書。他強調，替管中心已修法，針對無故不參加召集者明定處罰，並已指示役政單位加強與外界溝通，希望相關法案儘早通過，以維護受召集義務衡平性。

替管中心報告指出，為強化全社會防衛韌性，替代役現役役男「民防訓練」區分為基礎訓練、專業訓練及在職訓練3階段，並結合各單位災害發生時的應變任務，規劃自衛防護、緊急救護、防災避難、民防教育及協同演訓5個訓練模組施訓，持續提升役男民防應變執勤能力，建立全民防災的認識與知識。

▲▼內政部宣布114年起，替代役現役及備役，均納入防災士培訓課程，領取防災士合格證書。（圖／內政部提供）

▲▼內政部宣布114年起，替代役現役及備役，均納入防災士培訓課程，領取防災士合格證書。（圖／內政部提供，點圖放大，下同）

此外，因應全民國防兵力結構調整，替代役備役召集已成為國家整體安全防衛不可或缺的一環，役政單位從105年起實施召訓1390人，逐年提升召訓人數，規劃今年起擴大召訓量能，預計召訓5萬8618人。

替管中心透露，備役役男將著重在四大演訓召集訓練，包括EMT-1繼續教育、治安維護組及防災救護組訓練、實彈射擊訓練、參與民（萬）安演習訓練等4項演訓機制，使備役役男提升軍事基本技能，具備支援各民防團隊專業技能，以強化國家整體緊急救護量能，成為國家堅強的後盾。

替管中心提到，為防杜備役替代役規避召集的行為，已擬具「替代役實施條例」修正草案送行政院，對於非常事變或戰時意圖避免召集服勤，及平時無故不參加召集服勤的行為，比照後備軍人規定處罰，使替代役備役役男與義務役後備軍人刑度相當。

替管中心特別提醒，各地方政府近期將陸續發送召集令，像是台南市政府於今年6月21日首次辦理150名備役役男射擊訓練，且台南市政府警察局將於7月11日辦理全國首場治安維護組訓練，如備役役男接獲召集令，依法可向任職單位、公司行號申請公假，召集期間相關權利、義務與服替代役期間相同，並可享有薪俸津貼、主副食費津貼、交通費及保險等權益。

馬士元也進一步解釋，有關「替代役實施條例」修法，請役政單位應妥予向行政院及立法院溝通協調，以完備法令規範。另外，對於備役召訓人數逐年大增部分，涉及國防部、地方政府警察、消防和民防單位，也請役政單位加強溝通協調，以順利達成政策目標。

馬士元也再次提醒，接獲替代役演訓召集的備役役男，務必依縣市核發的召集令準時應召。

▲▼內政部宣布114年起，替代役現役及備役，均納入防災士培訓課程，領取防災士合格證書。（圖／內政部提供）

▲▼內政部宣布114年起，替代役現役及備役，均納入防災士培訓課程，領取防災士合格證書。（圖／內政部提供）

▲▼內政部宣布114年起，替代役現役及備役，均納入防災士培訓課程，領取防災士合格證書。（圖／內政部提供）

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