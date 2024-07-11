自助餐「1優勢」大勝在家開伙　網認同：超愛！

▲吃自助餐可以挑選自己喜歡的菜色。（示意圖／記者陳俊宏攝）

網搜小組／曾筠淇報導

對外食族來說，自助餐算是很不錯的選擇，可以自由挑選喜歡的菜色。近日有網友發文表示，自助餐的優點就是，可以用便宜的價格吃到多樣的菜，不過男生、女生對自助餐的喜好程度似乎有一定的落差，大家喜歡吃自助餐嗎？貼文曝光後，引發討論。

這名網友在PTT的WomenTalk板上，以「你喜歡吃自助餐嗎」為標題發文，提到男生、女生對自助餐的喜好程度似乎有一定的落差，吃自助餐的人，好像大部分是男性，至於女性則較傾向於選擇簡單的單點，不知道這是否與食量有關。

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只是無論如何，原PO認為自助餐的優點還是很明顯，那就是消費者可以用相對便宜的價格，享受到各種不同的菜色，畢竟在家備料、烹煮，恐怕需要花費大量的時間，效率很差。

貼文曝光後，有網友表示，「喜歡，但要找到很多菜都煮得好吃的不容易」、「喜歡但不會每天」、「要看菜好不好吃，美味的就喜歡」、「自助餐選擇多樣啊，超愛」、「我是女生，喜歡自助餐，很方便，不過還是會怕油的品質不好，但是自己煮比較無法很多樣」。另也有網友則認為，「現在有些自助餐好貴，隨老闆自由心證」、「不喜歡，阿姨都算我好貴」、「喜歡，但貴」。