熱炒店哪道菜必點？大票激推「這1道」台灣才有：外國人也愛

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者陳致平攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

許多人喜歡去熱炒店聚餐，就有網友發起討論，「熱炒店哪道菜必點？」貼文引發熱議，釣出網友們各式各樣的回答。不過，最多人提到的菜色則是「鳳梨蝦球」，「鳳梨蝦球，台灣獨創」、「鳳梨蝦球啊，還有哪個國家有」、「外國人滿多愛吃鳳梨蝦球」、「鳳梨蝦球真的好吃，每次一上菜就瞬間消失」。

爆料公社日前在粉專發起討論，「熱炒店哪道菜必點？」話題吸引網友回應，「炒蛤蜊、海瓜子」、「宮保雞丁／蔥爆牛肉」、「薑絲炒大腸酸一點、五更腸旺」、「先來盤炒麵吧」、「宮保雞丁，把雞肉跟花生分開，就可以變成兩道菜」。

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其中，最多網友提到的是「鳳梨蝦球」，「鳳梨蝦球，最簡單的料理」、「鳳梨蝦球，台灣獨創」、「鳳梨蝦球啊，還有哪個國家有」、「外國人滿多愛吃鳳梨蝦球」、「鳳梨蝦球真的好吃，每次一上菜就瞬間消失」。至於第二和第三名，則是「蔥爆牛肉」和「宮保雞丁」，另外也有網友笑呼白飯和啤酒很重要，「白飯，而且要吃到飽！」「啤酒先來一手！」

值得注意的是，台師大歷史碩士陳韋聿（Emery）曾指出，鳳梨蝦球的問世，與台灣過去發達的「鳳梨罐頭產業」以及「草蝦養殖業」有關。

1980年代，全台灣的台菜餐廳隨著民間消費力的「猛爆性成長」遍地開花，基於控制成本與食材容易取得等考量，「鳳梨蝦球」很可能就是順應著這樣的時代大勢，在某家餐廳的廚房裡應運而生。另外，鳳梨蝦球中不可或缺的「美乃滋」，則是台菜援用日本料理烹調手法的一個典型例子。