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明明住新北「為何自稱台北人？」　網點出關鍵：年紀的關係

▲津渡橋增百盞燈飾，隨時間轉變，投射出七彩絢爛的漸層燈光。（圖／新北市政府水利局提供）

▲新北市以前叫台北縣。圖為津渡橋，與本文無關。（圖／新北市政府水利局提供）

記者曾筠淇／綜合報導

台北市、新北市和基隆市通常被稱為「大台北地區」或「台北都會區」，近日就有網友好奇拋問，對住在新北市的人來說，自我介紹時，會說自己來自新北？還是來自台北？貼文曝光後，引發討論，其中不少人都指出新北人稱自己為台北人的原因。

有網友在PTT的WomenTalk板上，以「住新北市的自我介紹時都怎摸（麼）說」為標題發文，提到他和朋友大多來自新北，但對外都會說自己是從台北來的。

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接著原PO透露，過去讀大學時，他告訴學弟妹自己是台北人，結果被追問住在哪一塊時，因為回答板橋、中和一帶，所以對方就反問他，那不是新北嗎？對此，他就想知道，住在新北市的人會說自己住新北還是住台北？

▲▼台北,台北市,101,天龍國,天龍人。（圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

▲台北市、新北市和基隆市通常被稱為「大台北地區」。（示意圖／取自WUNDERSTOCK）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我會說我三峽人」、「我金山人，新北好像也蠻習慣講行政區+人的，台北市住久了倒是沒聽過自稱什麼大安人、信義人」、「住新北，一直都習慣說行政區」、「都直接說住板橋，大部分人都聽過」、「自我介紹台北人時，一般都會被台北市人糾正你們是新北不是台北」。

由於新北市以前叫作台北縣，因此也有網友指出，「年紀的關係，年輕的會說新北，老人都說台北」、「以前台北縣仔都說自己是台北人啊」、「以前就叫台北縣啊，所以都說台北」、「住台北市的人會說住台北市，住台北縣的人會說住台北，省略市和縣」。

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