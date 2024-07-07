聚會常吃披薩！他點名「1台式美食」冷掉也好吃　網卻搖頭：不方便

▲聚會通常會吃方便、小巧的食物。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

聚會時，常會看到炸雞、披薩等速食，近日則有網友好奇，如果在聚會上看見「油飯」，對台灣人而言，是會開心的嗎？畢竟油飯就算擺久了，口感依舊不錯。貼文曝光後，多數網友都直搖頭。

有網友在PTT的WomenTalk板上，以「油飯，是聚會中讓人開心的點心嗎」為標題發文，提到不論是炸雞還是披薩，一旦冷掉了就沒這麼好吃，至於珍珠奶茶，珍珠擺久了也會有點爛爛的。

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因此原PO就想知道，如果在聚會中看見油飯，會開心嗎？畢竟油飯就算冷掉，飯粒依舊QQ的，且香菇能帶出香氣，非常好吃，若有人在聚會中端出油飯，會不會讓人感到莫名興奮？

▲油飯多被當成正餐。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

貼文曝光後，大票網友都直呼，「會令人火大」、「絕對不是，會讓人火大」、「端出來只會『蛤』」、「油飯超怪的吧，吃起來不方便」、「你是沒吃過硬成塊的油飯」、「不要，會被剩下」、「不會，聚會只想吃精緻小點，油飯太粗飽」。

還有網友指出，「它比較適合當正餐」、「看到就覺得脹氣」、「不喜歡，我吃多會脹氣」、「油飯是點心嗎？不是主食嗎」、「不會，油飯又不是點心」。另也有網友回應，「喜歡，但不會常吃」、「喜歡吃，但熱量太高無法吃多」、「我喜歡」、「很頂！最好配雞腿，超爽」、「感覺家族聚會，婆婆媽媽比較可能端出來」、「喜歡油飯，但不覺得適合當點心」。話題引發討論。