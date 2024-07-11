鄭文燦案延燒！張善政：不敢講前朝有無涉案　有信心任內官員奉公守法

▲桃園市長張善政出席「基北北桃我的減碳存摺全民運動」論壇活動。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

前桃園市長鄭文燦因涉及林口工五擴大用地弊案收賄500萬元，11日下午將三度重開羈押庭。國民黨籍桃園市議員凌濤喊話，將在議會下會期發起「專案小組」調查鄭市府，桃園市長張善政11日回應都會配合；至於府內可能有同仁涉案，會不會啟動政風調查？張善政強調，不敢講已離職的前朝官員有無涉案，但有信心自己任內的公務員都奉公守法。

台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政、基隆市長謝國樑11日上午合體，出席「基北北桃我的減碳存摺全民運動」論壇活動，並且於會前接受媒體訪問。

面對市議員凌濤要發起專案小組清查鄭文燦市府弊案，市府該如何配合？張善政表示，議員如果依議員合法權責要調閱市府資料，市府都會來配合，這絕對沒問題，就像過去一陣子檢調調閱資料的時候，市府都一樣會配合，「我們態度始終都是一致。」

至於7月6日案情爆發前，有無掌握檢方要約談局處，市府內部的人有無可能被調查？張善政指出，檢調約談市府公務人員，他們都是事後才知道，因為不會透露約談主題，事前對案情發展也無從得知，檢調在調查過程裡面的保密做得滿好的，基本上市府就是配合，不管是調閱資料或公務同仁約談。

張善政提及，自己於10日市政會議特別跟所有局處首長、公務員特別強調，「上任之初就有要求所有同仁，操守是我們非常重要的標準，一年半過去了，我任內對於所有外面的關說，都是力挺公務人員依法辦事。」

媒體追問，桃園市政府內的政風會不會啟動調查？張善政說，「已經離職的前朝市府官員有無涉案，我不敢講，但我有信心，在我現在的任內，下面的公務人員應該都是奉公守法、沒有問題。」