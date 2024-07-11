批監察院「佔著茅坑不拉屎」　葉元之酸：查狒狒比查鄭文燦動作快

▲國民黨立委葉元之。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

前桃園市長、前海基會董事長鄭文燦涉嫌於「華亞科技園區土地開發案」收賄500萬，桃園地院11日下午三度重開羈押庭，但監察院至今並未調查此案。對此，國民黨立委葉元之昨（10日）表示，長期以來，監察院「只打蒼蠅不打老虎」，外界更看出調查有「藍綠之分」。如果監察委員認為，調查權重要的話，請拿出肩膀跟責任，針對社會關注的案件調查，把真相公開，否則只能說是「佔著茅坑不拉屎」。

葉元之表示，監察院沒有調查鄭文燦，這就是監察院正常發揮，長期以來，監察院「只打蒼蠅不打老虎」，只要藍營執政縣市有了小缺失，動作就非常快。過去，桃園市政府「抓逃跑狒狒」，結果不幸讓狒狒死掉，監察院就急著啟動調查，可是只要綠營發生事情，卻沒有任何動作，都讓外界看出調查有「藍綠之分」。

葉元之認為，依照憲法監察院有「調查權」，所以這次立法院通過「國會改革法案」，讓監察院非常生氣，甚至質疑立法院侵犯權力。但實際上，立法院的調查權，也是在大法官解釋下的一種輔助性監督權力。

最後，葉元之強調，如果監察委員認為，調查權這麼重要的話，請拿出應該要有的肩膀跟責任，好好針對社會關注的案件調查，並且把真相讓全民知道。如果監察院手握調查權，卻沒有任何動作，又害怕別人侵犯調查權，只能說是「佔著茅坑不拉屎」。

▼前桃園市長、前海基會董事長鄭文燦。（圖／黃克翔攝）

