北約峰會宣言：中國大陸是俄烏戰爭「關鍵推動者」

▲北約峰會發表聯合宣言。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

北約（NATO）10日對中國大陸發出最嚴厲譴責，宣稱陸是俄羅斯入侵烏克蘭的「關鍵推動者」（decisive enabler），同時對大陸的核武庫及其太空能力表示擔憂。

美聯社報導，北約32個成員國10日發表《華盛頓峰會宣言》，直指中國大陸透過和俄羅斯的無上限夥伴關係、對俄羅斯國防工業基礎的支持，使其成為戰爭推動者。

宣言直接點名中國大陸，提及「這增加俄羅斯對其鄰國與歐洲大西洋安全的威脅，我們呼籲中華人民共和國（PRC）作為聯合國安理會常任理事國，肩負維護《聯合國憲章》宗旨與原則的特殊責任，停止對俄羅斯用於戰爭的一切物質與政治支持」，且中國大陸無法在利益、聲譽未有負面影響的情況下，支持這場歐洲近代史上最大規模的戰爭。

北京政府堅稱沒有向俄羅斯提供軍事援助，但烏克蘭戰爭期間，始終與俄羅斯保持牢固貿易關係。陸駐華盛頓大使館10日表示，中國既不是烏克蘭危機製造者，也非其中一方；使館發言人劉鵬宇（Liu Pengyu）指出，「中國不向衝突各方提供武器，嚴格管控軍民兩用物品的出口」，中俄的正常貿易光明正大。

美國國務院前亞太助理國務卿羅素（Daniel Russel）表示，北約這次的新措辭是非同尋常的一步，因為其伴隨著北京對歐洲利益與安全構成系統性挑戰的警告，凸顯出中國兼顧俄羅斯、西歐的企圖有多失敗，「分而治之」（divide-and-conquer）的意圖反而讓歐洲大西洋以及亞太地區國家團結。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」專家柏格曼（Max Bergmann）認為，北約這份宣言相當重要，因為有向中國大陸發出訊息，也就是歐洲與美國同樣譴責其對俄羅斯的支持，「美國認為歐洲對北京政府有影響力，中國就算不甩美方的譴責，但會關注來自歐洲的批評，因為歐洲與中國有貿易往來，中國也與歐洲做生意」。