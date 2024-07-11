北約宣布！　F-16戰機開始交付烏克蘭

▲比利時今年5月底簽署軍援烏克蘭30架F-16。（圖／路透社）

文／中央社

北大西洋公約組織（NATO）盟國今天宣布已開始向烏克蘭運交F-16戰機，並在北約75週年峰會上加強對基輔最終入盟的承諾。這次峰會因美國的政治不確定性而蒙上陰影。

綜合法新社與路透社報導，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天表示，第一批美製F-16戰機已開始從丹麥與荷蘭運交烏克蘭，今年夏天將在烏克蘭上空飛行。

布林肯在北約峰會期間的一場活動上表示，未來幾天將針對烏克蘭公布一套強大的方案，為烏克蘭加入北約搭起一座明確且堅固的橋梁。

美國、丹麥和荷蘭領袖發表的聯合聲明指出，丹麥和荷蘭政府正將美製F-16戰機捐贈烏克蘭。

美國總統拜登在華盛頓會議中心對北約正式決策機構北大西洋理事會（North Atlantic Council）表示：「我們能夠，也將捍衛北約每一吋領土，我們將共同合作。」

不過最近在民調中擊敗拜登的前總統川普，曾暗示藉由迫使烏克蘭向俄羅斯割地來迅速達成和平協議。

北約成立於1949年，目的在於以集體力量防禦莫斯科，不過川普這位共和黨大亨一再質疑它的功能，他認為北約對美國來說是不公平的負擔。 F-16戰機因其強大的破壞力和全球可用性，一直是烏克蘭渴望得到的武器之一，它配備20毫米機砲，可攜帶炸彈、火箭和飛彈。