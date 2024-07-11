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承諾讓烏克蘭加入北約！北約領導人達成共識：烏克蘭的加入不可逆轉

▲▼北約成立75周年峰會，秘書長史托騰伯格進行記者會。（圖／路透）

▲北約成立75周年峰會，秘書長史托騰伯格進行記者會。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

北大西洋公約組織（NATO）於當地時間10日召開峰會，並發表聯合聲明，各成員國領導人皆一致同意烏克蘭「加入北約」，並強調烏克蘭的未來在北約，且烏克蘭加入北約的道路「不可逆轉」，承諾向基輔當局提供長期支持。此外，北約也計畫將在新的年度向烏克蘭提供430億美元以上的軍事援助。

根據《CNN》、《美聯社》，北約組織峰會於當地時間10日在最終協議中表示，各成員國領導人一致同意，烏克蘭正走在加入北約「不可逆轉」的道路上，峰會進一步保證允許烏克蘭加入北約組織，但前提是烏克蘭必須先終結與俄羅斯之間的戰爭。

各成員國領導人並未針對烏克蘭何時加入北約提供詳細時間表。相反，他們表示，將在「北約成員國同意、且滿足條件的情況下」，邀請烏克蘭加入北約。

北約峰會32個成員國領導人在《華盛頓宣言》表示，烏克蘭的未來在北約，「我們歡迎烏克蘭自2023年維爾紐斯峰會（2023年7月在立陶宛首都維爾紐斯舉行的北約峰會）以來在必要的民主、經濟、安全改革方面取得具體進展。」

對於俄烏戰爭已經持續2年，北約也在《華盛頓宣言》怒批俄羅斯違反國際法的侵略行徑，「（俄羅斯）破壞歐洲與大西洋地區的和平穩定、嚴重弱化國際安全。俄羅斯向烏克蘭發起侵略戰爭，其必須對於違反國技法的行徑負起全責。」

報導指出，早在美國華府北約峰會的幾個月之前，對於是否將烏克蘭加入北約描述為「不可逆轉的道路」，其實在各成員國中尚具爭議。一些外交官曾經表示，僅僅將這條道路描述為「不可逆轉」是不夠的，這種論述必須獲得強而有力的支持作為後盾。

另外，美國、荷蘭和丹麥宣布，第一批由北約提供的F-16戰鬥機已經啟程，在經歷數個月的準備後，將於今年夏季首飛。

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