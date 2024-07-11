北約峰會通過華盛頓宣言　高度擔憂「俄羅斯、北韓合作」

▲北約32個成員國領導人在華府召開峰會。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北大西洋公約組織（NATO）於美東時間10日在華府召開峰會。時值成立75周年之際，北約32個成員國通過《華盛對峰會宣言》，並對外發表聯合聲明，除了重申對於烏克蘭加入北約的支持，強調烏克蘭加入北約是「不可逆轉的道路」，更譴責俄羅斯與北韓（朝鮮）之間的合作對國際安全構成威脅。

根據韓媒《News1》，北約32個成員國對外發表《華盛頓峰會宣言》，宣言的其中一部分內容用來譴責俄羅斯與北韓之間的軍事合作，「北韓（向俄羅斯）輸出砲彈與彈道飛彈的行徑，違反多項聯合國安理會決議，在此北約表達強烈譴責。對於俄羅斯與北韓之間加強合作，北約感到相當擔憂，並予以關注。」

北約透過宣言表示，「北韓和伊朗向俄羅斯提供包括無人機（UAV）在內的直接性軍事援助，煽動（fuel）俄羅斯持續向烏克蘭發動侵略戰爭，此舉對於歐洲和大西洋地區的安全帶來嚴重影響，弱化《核武禁擴條約》（NPT）。」

此外，北約也在峰會中高度關注「印太4國」（IP4，日本、南韓、澳洲、紐西蘭），認為印太地區能夠對歐洲和大西洋地區的安全帶來直接性的影響，因此印太地區對於北約而言相當重要，在援助烏克蘭、打擊假消息、防護網路安全、技術等方面將和印太4國增進實質性的合作。