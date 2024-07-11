綠抗議會議無效　高金還原《選罷法》修法衝突：不樂見議事癱瘓

▲內政委員會召委高金素梅。（圖／記者皮心瑀攝）

記者皮心瑀／台北報導

內政委員會為《選罷法》修正案衝突不斷，11日排審租賃專法，會議開始宣讀上次議事錄時，民進黨團有異議，進入程序發言。綠營主張，禮拜一的會議應屬無效。召委高金素梅則還原連兩天爭議，強調自己不樂見委員會癱瘓，但對於議事錄在場委員仍各有意見，高金素梅宣布表決，以藍白共7票贊成議事錄無錯誤遺漏，5票反對。

民進黨團認為，內政委員會8日審查《選罷法》，臨時更改會議地點程序上有瑕疵，且當綠委前去更改的地點，現場混亂，發言的國民黨立委許宇甄提議停止發言，當下他們喊出有異議，但高金卻宣布無異議休息，議事錄應如實記載。

高金素梅表示，她有義務說明事實，上週四的委員會，她的身體還沒復原，一進來就看到會議室鬧哄哄，根本沒辦法站上主席台，當時是因為許宇甄《選罷法》修法版本有爭論，所以她跟民進黨籍的召委吳琪銘討論，決定就先不處理該案，但綠營不接受，最後讓其他委員會都被癱瘓，下午想說要改變開會地方，遺憾議事人員出不來，所以會議無法進行。

高金素梅指出，到了禮拜一，沒有任何一個提案委員跟她說案子不要排入議程，包括現在爭執的民進黨立委吳秉叡版本，既然召委已經按規定排案，原本最爭議的許宇甄案也不排，加上綠黨團都沒有人跟她告知要撤案，所以就按公文開會。

高金素梅說，當天早上5點40分，民進黨立委黃捷用非常不正式的方法開門，民進黨立委鍾佳濱也開窗戶，她當然擔心會議無法進行，且主席台又被佔據，她是召委，當然要想盡辦法讓會議順利進行，所以她打電話給議事人員討論，在合乎規定之下進行會議，因此考慮要換辦公室，也請議事人員用電子系統發文給委員，甚至公報跟資訊處都有，她也要求國民黨要開門，公開開會，後來大家又有衝撞，她要保護議事人員，所以最後在許宇甄的提議下停止討論、休息。