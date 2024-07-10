柯文哲輸了！「6分半傳說」進食速度被黃國昌打敗　開箱營養午餐談專法

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲與立委黃國昌、新北市議員陳世軒前往新北市團膳公司參訪並享用營養午餐，因現行每個縣市的食安規範、核銷報帳流程都不同，一同討論制定《營養午餐專法》重要性，認為各縣市應統一規則、加入業者意見，組成「營養午餐供餐委員會」；有趣的是，平均6分30秒可吃完一頓飯的柯文哲，竟然被黃國昌打敗，讓柯張大雙眼超驚訝。

柯文哲10日晚間9時透過YouTube播放「柯P揪時在」節目，和黃國昌、陳世軒一同前往新北市團膳公司「食家安」，在參訪過程中，柯文哲來到分裝菜品的配膳室，換上無塵衣、浴塵清除毛髮皮屑，生產線上配有監視器，可觀察營養午餐是否有掉落異物，或數量不一致，隨時可回看監控，確認是哪個步驟發生問題。

▲民眾黨主席柯文哲和民眾黨立委黃國昌、新北市議員陳世軒一同前往新北市團膳公司「食家安」參訪並享用營養午餐。（圖／民眾黨提供）

談到製作營養午餐的難處，總經理陳明信表示，現在有許多學校的團膳廚房，都是政府委託建築師設計，卻沒納入業者意見，很容易出現不符合現場使用的情況，例如地板不耐熱、破損引發食安疑慮，還有因為要確保食安，營養午餐青菜需煮到全熟偏黃軟爛，就很難兼顧口感，保持清脆爽口，以及有些家長主張營養午餐中，青菜不能加蘇打粉保持翠綠，但也有家長認為小孩都能喝汽水了，為何營養午餐還一定不能加蘇打粉或味精，意見各異。

而最讓營養午餐業者頭痛的是，每個縣市的食安規範、核銷報帳流程都不一樣，需要大量行政人員處理文書，因此希望能夠趕快制訂《營養午餐專法》，讓團膳業者有統一規範能夠遵循。

柯文哲也關心團膳每日進貨、清潔消毒的時間表，發現學生用餐時間只有15分鐘，驚呼實在是太趕了。業者表示，許多家長會希望學生能在學校多上一些課程，午餐時間就被壓縮，加上抬便當、洗還餐具的時間，一頓午餐只有15分鐘。柯文哲則希望家長不要讓學校淪為填鴨式教育，讓孩子細嚼慢嚥比較健康。

在參訪結束後，一行人共享營養午餐，才發現黃國昌吃飯速度比以「風暴進食」著稱的柯文哲還要更快，讓柯文哲頗為訝異。隨後，聊到學生時期大家都吃什麼？柯文哲透露，過去因為媽媽會準備便當，很快就會吃光，但因為菜量豐盛，所以小時候比較胖。

黃國昌說，建中麵食部有個恐怖的「拼圖傳說」，就是看吃完一個學期，能不能完整把蟑螂部位全拼在一起，但餐點非常美味，是他高中最寶貴的記憶。而陳世軒則說，以前唸男生班比較調皮，會和同學提早跑去蒸飯室，和其他同學開玩笑互吃雞腿。

黃國昌也提到，民眾黨團已在立院提出《營養午餐專法》，從中央政府到地方政府，到學校都設立「營養午餐供餐委員會」，讓校方、食材業者、團膳業者都能發表意見，並盼落實《食農教育法》「地產地銷」的概念，《營養午餐專法》沒有太高的政治性，相信應該很快就會通過立法。柯文哲指出，擔任台北市長任內，就跟青農談有機蔬菜契作，供應學校營養午餐，也能帶動有機農業發展。