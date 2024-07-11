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社會 社會焦點 保障人權

苗栗議員勘查亂倒廢土「被2車跟蹤」　囂張報全名：到你家灌水泥

▲▼苗栗民進黨籍議員陳光軒驚傳遭人恐嚇 。（圖／翻攝陳光軒臉書）

▲苗栗民進黨籍議員陳光軒驚傳遭人恐嚇 。（圖／翻攝陳光軒臉書）

記者吳佩蓁／苗栗報導

苗栗縣民進黨籍議員陳光軒驚傳遭人恐嚇，陳光軒昨（10日）在臉書發文表示，突然接到一通電話，一接通對方就沖著他一頓飆罵，並坦承昨天已派人跟蹤陳，還囂張直接報上姓名，並恐嚇「會到陳家去倒土、灌水泥」。對此，陳光軒已前往頭份分局報案。

陳光軒9日在臉書表示，服務處接獲一通不願表示姓名的電話，指有許多大車載土在頭份和新竹寶山交界處傾倒廢土，他立即驅車前往現場了解，但僅發現數台空車從寶山往頭份方向出來，隨後他駕車在附近察看，發現有人在路旁拿著對講機東張西望，陳光軒認為有異，便停車在附近觀察了一下。

▲▼苗栗民進黨籍議員陳光軒驚傳遭人恐嚇 。（圖／翻攝陳光軒臉書）

▲陳光軒已向頭份分局報案。（圖／翻攝陳光軒臉書）

不料，陳開車離開後，對方駕車一路尾隨，不久後竟然又有另一輛車加入，他當下判斷再這樣下去恐怕有危險，馬上打電話給頭份分局長請求協助，最後在斗坪派出所所長協助下先行離開，警方也對其中一台車盤查，但對方僅稱在路邊休息，其他不願多說。

沒想到，陳光軒隔天又接到恐嚇電話，「一接通就一陣幹譙，然後對方報上姓名，說昨天是他叫人去跟蹤我的，問我為什麼要管他倒土，還說他會到我家去倒土、灌水泥…」，令陳光軒心生畏懼，立即到頭份分局報案，全案正由警方調查中。

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