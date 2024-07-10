白宮證實拜登曾接受帕金森氏症權威醫檢查　屬年度健檢一環

▲美國總統拜登辯論表現失利面臨民主黨換帥聲音，仍堅決不退選。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國帕金森氏症權威坎納德（Kevin Cannard）8次前往白宮，包括今年初與總統拜登的私人醫師會面，消息傳出後，白宮一度不願證實相關消息。不過白宮9日終於正面說明，這是因為總統拜登1月17日接受這名神經學專家檢查，是年度例行體檢一環，檢查結果已被納入今年2月公布的報告中。

拜登料於11月代表民主黨競選下屆總統，怎知6月27日在與川普的首場辯論時，卻因表現失利、呆滯神情引發外界「逼宮」，遭質疑健康狀況與領導能力是否出問題。不只如此，有外媒發現，華特里德國家軍事醫學中心帕金森氏症權威坎納德去年8月至今年5月造訪白宮高達8次，引發外界質疑拜登是否出現罹患帕金森氏症或其他神經系統疾病的跡象。

白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）8日起初拒絕證實醫師姓名，更拒絕透露拜訪白宮的原因。不過尚皮耶9日透過聲明向美聯社表示，坎納德醫師今年1月17日與拜登私人醫師歐康納（Kevin O’Connor）會面的原因，就是為了拜登的身體健康檢查。

另一方面，奧康納在徵求拜登、坎納德的同意後公布一封信，證實自從拜登就任總統以來，為拜登進行3次體檢的神經內科醫師就是坎納德。奧康納強調，拜登的體檢結果並未出現神經紊亂的跡象，「拜登除了年度體檢以外，並沒有看過神經內科醫生。」

奧康納也表示，坎納德擔任白宮醫療部門的神經病學顧問已有10多年的時間，會在白宮定期看診。