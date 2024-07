拜登「走上台」也需要引導！　白宮超詳細圖解曝光

▲白宮幕僚製作「超詳細圖解」告訴拜登該如何走上演講台。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

高齡81歲的美國總統拜登時常在公開場合出現失誤,不論是講錯話或是走錯路,總讓白宮幕僚相當頭痛。美國媒體近日獲得一份由白宮幕僚製作的「超詳細圖解」,告訴拜登該如何走上演講台,這也讓人感到相當訝異。

美國媒體Axios獲得一份白宮幕僚製作的5頁文件,每一頁都印有一張活動空間的大照片,並有「從講台上看」、「從觀眾席看」等大號文字標示,其中兩頁還印有「走上講台」的文字及講台照片。

(Key question: do staff routinely do this for presidents or just Biden? )How Biden's event staffers guide him behind the scenes https://t.co/TKRO8AYlTe