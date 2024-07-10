拜登「走上台」也需要引導！　白宮超詳細圖解曝光

▲白宮幕僚製作「超詳細圖解」告訴拜登該如何走上演講台。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

高齡81歲的美國總統拜登時常在公開場合出現失誤，不論是講錯話或是走錯路，總讓白宮幕僚相當頭痛。美國媒體近日獲得一份由白宮幕僚製作的「超詳細圖解」，告訴拜登該如何走上演講台，這也讓人感到相當訝異。

美國媒體Axios獲得一份白宮幕僚製作的5頁文件，每一頁都印有一張活動空間的大照片，並有「從講台上看」、「從觀眾席看」等大號文字標示，其中兩頁還印有「走上講台」的文字及講台照片。

(Key question: do staff routinely do this for presidents or just Biden? )How Biden's event staffers guide him behind the scenes https://t.co/TKRO8AYlTe — Greta Van Susteren (@greta) July 8, 2024

通常在總統出席活動前，確實會將這類準備文件範本寄給相關人員進行參考。然而，許多舉辦此類活動的工作人員表示，他們對如此基本的指南感到驚訝，不認為有經驗的政治人物需要這樣的指示。

有一位近幾個月參加過拜登活動的匿名工作人員表示，「我負責一個在私人住宅舉行的簡單募款活動，但他們（白宮）將活動當成北約峰會一樣，密切關注他（拜登）的每一步動作。」

白宮發言人貝茨（Andrew Bates）對此回應，不論誰是總統，細節及準確度高的預先準備工作都相當重要，包括副總統賀錦麗辦公室等單位在內，這些都是基本作法。