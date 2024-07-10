　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

蜜雪兒好感度55％大勝川普42%　超越拜登、賀錦麗

▲▼ 美國前第一夫人蜜雪兒（Michelle Obama）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國前第一夫人蜜雪兒。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國民主黨內的換帥呼聲不斷，依據路透7月初民調數據，唯一支持度能輾壓共和黨籍前總統川普的人正是前第一夫人蜜雪兒（Michelle Obama）。不只如此，在好感度方面，蜜雪兒同樣以55%大勝川普的42%，贏過拜登的38%。

這份民調是由路透社／易普索（Reuters/Ipsos）1日至2日間完成的統計數據，全美共有892名登記選民完成調查，統計正負誤差為3.2個百分點。結果發現，川普對上拜登，兩人支持度均落在40%，但若假設民主黨推出其他人選與川普對決，蜜雪兒是唯一能夠擊敗川普的人，以50%的支持度脫穎而出，輾壓川普的39%。

除了支持度，在選民好感度方面，川普只拿到42%、拜登則為38%，相較之下，蜜雪兒拿到高達55%的好感度大勝，與川拜兩人差距同樣在10個百分點以上，同時領先副總統賀錦麗的40%。

在拜登電視辯論失利之後，這些數字對於民主黨人來說，蜜雪兒就是黨內的唯一希望。針對川普連任可能性，蜜雪兒曾提及「我對可能發生的事情感到害怕，因為領導人很重要」，但她已多次表示不打算競選總統。

傳記作者斯列文（Peter Slevin）指出，蜜雪兒身在白宮的那段日子是煎熬磨難，沒有什麼理由能說服她回去，「她問過我『為何還要重來一次？』，一方面她不想讓自己經歷這些，她認為自己站在公眾面前的日子已經結束了。」

►民主黨勝選希望！　蜜雪兒支持度50％輾壓川普39％
►「換拜」讓她選勝算更高？　賀錦麗出戰川普勝率曝光
►辯論後首受訪！川普：拜登自負「不想退選」　預測賀錦麗取代他

ET快訊
三重女懷孕遭資遣…母心碎嘆「不想追究」：我都叫她不要做
快訊／台版柬埔寨奪3命！　藍道捐3棺材判無期
殺妻再帶兒輕生…岳母傷心曝「經濟無虞」：平常不吵架
「10大習慣」養出一身癌！暴瘦女中5項　醫搖頭：活不過半年
粉專PO鄭文燦「500萬包色」被灌爆！　公司道歉：員工已離職
賴士葆昔日發言被挖！　批行人法規像「白痴政策」
快訊／鄭文燦2度交保「檢再抗告」　高院已分案將速審

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

東京1天熱死11人！全日本1周「近萬人」中暑送醫　狂飆4倍

「用盡一切手段對抗中國」　美眾議長：將推動全面抗中法案

蜜雪兒好感度55％大勝川普42%　超越拜登、賀錦麗

南韓深夜狂降極限暴雨！他「溺斃電梯」共4死　女送貨員遭急流沖走

誤把炸藥當仙女棒！　美11歲少女「4根手指炸爛」慘截肢

麥當勞為何停賣沙拉？　總裁親揭原因：客人要的是漢堡薯條

太矮無法入學？　越南1大學招生規定「女生158cm、男生165cm」

豪雨狂炸！瓜地馬拉災情頻傳　宣布「全國進入災難狀態」

拜登「走上台」也需要引導！　白宮超詳細圖解曝光

全球「豬腎移植」第二人！　54歲女88天後逝世

洞庭湖潰堤搶修完畢　77小時完成封堵缺口

不爽開豪車沒被讓道 沿路逼車亮刀耍狠XD

36勞斯萊斯+108阿法　吳桐潭告別式現場曝

表演遇亂入男「抽菸+鬼叫」　街頭藝人嘆：請尊重這行業

被黃蜂叮！汪臉腫成2倍大　露哀怨眼神...獸醫反被萌翻

江坤俊爆讓人妻護理師懷孕 還有小四 ｜20240709 ET午間新聞

三重命案！妻中7刀不治　丈夫案後抱嬰逃離畫面曝

高雄尋獲槍手第2輛車　鹽酸滅證！警：手法縝密

怪手+拖板車堵路中30mins　司機「護欄一頂」展神技脫困

林口失蹤少女尋獲 7晚住在7男家 ｜20240709 ET午間新聞

東京1天熱死11人！全日本1周「近萬人」中暑送醫　狂飆4倍

「用盡一切手段對抗中國」　美眾議長：將推動全面抗中法案

蜜雪兒好感度55％大勝川普42%　超越拜登、賀錦麗

南韓深夜狂降極限暴雨！他「溺斃電梯」共4死　女送貨員遭急流沖走

誤把炸藥當仙女棒！　美11歲少女「4根手指炸爛」慘截肢

麥當勞為何停賣沙拉？　總裁親揭原因：客人要的是漢堡薯條

太矮無法入學？　越南1大學招生規定「女生158cm、男生165cm」

豪雨狂炸！瓜地馬拉災情頻傳　宣布「全國進入災難狀態」

拜登「走上台」也需要引導！　白宮超詳細圖解曝光

全球「豬腎移植」第二人！　54歲女88天後逝世

民俗教育結合桌遊　打破時空限制學習「放鴿笭」

台中男嘴饞偷走1顆850元西瓜　代價要罰9萬元

三重悲劇！女兒懷孕遭資遣…母心碎嘆「不想追究」：我都叫她不要做

快30歲「要有多少存款？」　他聽好友答案愣住！網搖頭：怎麼比

王子「10年前後對比照」都沒變！　港女星莊錠欣嘆：只有我在長大

加薪導致通膨　央行楊金龍：基本工資調漲衝擊比軍公教明顯

14輪大吊車出加油站機車煞不住　騎士遭吞噬命危！驚悚影片曝

阿根廷闖美洲盃決賽！5年僅輸過2場　梅西進球立功：本屆很難

台積電面試8次全失敗！離開前「主管悄曝關鍵」　台大哥懂了

東京1天熱死11人！全日本1周「近萬人」中暑送醫　狂飆4倍

第一次看到狗！2貓超慢動作逼近 黑柴壓力山大...網：是2條土司嗎？

國際熱門新聞

雪融露出木乃伊　竟是失蹤22年的他

地鐵拍AV　女優激戰2男變「人體噴泉」

近百人洗劫超商　美警「9小時後」才趕到

中國網紅在靖國神社噴紅漆　日本警成功逮人

波音737引擎致命！　維修人員折返拿工具被吸入慘死

波音名譽掃地！　6月只賣出3架客機

紐約連大橋都熱爆　旋轉橋膨脹卡死

東京議員補選慘敗　自民黨內逼宮

攪拌油漆塗爆炸　24歲男「全身著火炸飛」

首屆AI小姐出爐！　擊敗1500位佳麗奪冠：我真的很興奮

中亞等國聯合軍演　中俄首度缺席

戶外飆40度高溫　男用熱車4小時烤出麵包

俄法院缺席審判　下令逮捕反對派領袖納瓦尼遺孀

忍者龜幫馬來西亞落網　6人走私2百隻價值160萬稀有物種

更多熱門

相關新聞

誤把炸藥當仙女棒！少女4根手指炸爛

誤把炸藥當仙女棒！少女4根手指炸爛

美國密西根州一名11歲女孩誤將一根炸藥當作仙女棒點燃，導致炸藥瞬間在她手中爆炸，她的前臂和手部4隻手指因為受到嚴重損壞，需要截肢。而這起爆炸使她的雙胞胎妹妹也受到輕傷，一家人所租的房子因此被炸毀。

麥當勞為何不賣沙拉了？　總裁親曝原因

麥當勞為何不賣沙拉了？　總裁親曝原因

拜登「走上台」也要引導　白宮超詳細圖解曝

拜登「走上台」也要引導　白宮超詳細圖解曝

波音名譽掃地！　6月只賣出3架客機

波音名譽掃地！　6月只賣出3架客機

北約峰會2大看點曝！　拜登強硬宣布「對烏軍援大禮包」

北約峰會2大看點曝！　拜登強硬宣布「對烏軍援大禮包」

關鍵字：

蜜雪兒支持度好感度民主黨換帥2024美國總統大選北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

即／新北女身中7刀不治！夫攜子逃往陽明山輕生雙亡

一家三口慘死！爸狠心砍妻殺男嬰　

即／台中母帶2歲童墜下雙亡！

美女醫師業績爆增3億　振興心臟名醫丟工作

大便沒衛生紙怎辦？他一招自救8萬人讚爆

新竹家長氣炸　孩子5A也擠不進第一志願

獨／三重3死悲劇！父「詭異姿勢」陳屍車內

龍巖涉吸金160億！　天價塔位「拿嘸建照」狂賣10年

夫妻金援靠娘家！岳母返家揭3屍案

新手媽疑餵完奶被刺死！過程全錄下

蘇打綠決裂金曲獎！典禮前8小時放鳥「生物股長」

即／賴士葆開車「斑馬線撞行人」　2女送醫

央視林志玲走秀一半泳褲脫落　當眾走光

江坤俊道歉再發聲「我絕無性騷」！　聲明全文曝光

王子爆熱戀「連2天半夜回《全明星》席惟倫家」！

更多

最夯影音

更多

洞庭湖潰堤搶修完畢　77小時完成封堵缺口

不爽開豪車沒被讓道 沿路逼車亮刀耍狠XD

36勞斯萊斯+108阿法　吳桐潭告別式現場曝

表演遇亂入男「抽菸+鬼叫」　街頭藝人嘆：請尊重這行業

被黃蜂叮！汪臉腫成2倍大　露哀怨眼神...獸醫反被萌翻

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面