蜜雪兒好感度55％大勝川普42%　超越拜登、賀錦麗

▲美國前第一夫人蜜雪兒。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國民主黨內的換帥呼聲不斷，依據路透7月初民調數據，唯一支持度能輾壓共和黨籍前總統川普的人正是前第一夫人蜜雪兒（Michelle Obama）。不只如此，在好感度方面，蜜雪兒同樣以55%大勝川普的42%，贏過拜登的38%。

這份民調是由路透社／易普索（Reuters/Ipsos）1日至2日間完成的統計數據，全美共有892名登記選民完成調查，統計正負誤差為3.2個百分點。結果發現，川普對上拜登，兩人支持度均落在40%，但若假設民主黨推出其他人選與川普對決，蜜雪兒是唯一能夠擊敗川普的人，以50%的支持度脫穎而出，輾壓川普的39%。

除了支持度，在選民好感度方面，川普只拿到42%、拜登則為38%，相較之下，蜜雪兒拿到高達55%的好感度大勝，與川拜兩人差距同樣在10個百分點以上，同時領先副總統賀錦麗的40%。

在拜登電視辯論失利之後，這些數字對於民主黨人來說，蜜雪兒就是黨內的唯一希望。針對川普連任可能性，蜜雪兒曾提及「我對可能發生的事情感到害怕，因為領導人很重要」，但她已多次表示不打算競選總統。

傳記作者斯列文（Peter Slevin）指出，蜜雪兒身在白宮的那段日子是煎熬磨難，沒有什麼理由能說服她回去，「她問過我『為何還要重來一次？』，一方面她不想讓自己經歷這些，她認為自己站在公眾面前的日子已經結束了。」