川普下戰帖！「點名拜登」要求再次辯論對決：隨時隨地都行

▲美國前總統川普。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國前總統川普9日出席佛州競選造勢活動，吸引上千人來到現場，他稱民主黨已經陷入一片混亂且全面崩潰，無法選定由誰出馬擔任總統候選人，並向拜登發起現場沒有主持人的辯論挑戰，「沒有主持人、沒有限制，只要說出地點，隨時隨地都行」。

美聯社、國會山報等報導，川普在造勢活動上鼓吹他所謂的共和黨團結，以及他對於少數族群、年輕人的吸引力，指控副總統賀錦麗與其他民主黨官員向公眾隱瞞總統拜登認知能力下降一事。

「激進的左翼民主黨陷入混亂，面臨全面崩潰，全都是因為他們沒辦法決定哪位候選人更不適合當總統」，川普表示，雖然民主黨人感到恐慌，「但事實是，他們提名誰並不重要，因為我們將以壓倒性優勢擊敗任何一名對手」。

川普也向拜登下戰帖，宣稱要在本周再進行一場總統辯論。川普稱，「我正式向拜登提供在全世界面前挽回自己的機會，讓我們本周再舉行一場辯論，這樣瞌睡喬就可以向全球的人證明，他有具備當總統的條件，但這次將是男人之間的對決，沒有主持人、沒有限制，只要說出地點，隨時隨地都行」。

在此之際，川普究竟會選誰來當他的副手也是外界關注一大焦點，他多次聲稱會在共和黨全國代表大會之前或期間公布，不過他至今並未透露到底是誰，也沒有在佛州的競選場合上說明。共和黨全國代表大會將於15日至18日登場。