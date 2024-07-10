「國會改革案緊急處分」憲法法庭開庭　藍白綠互相叫陣

▲憲法法庭開庭審理國會改革案緊急處分。（圖／翻攝司法院網頁）

記者吳銘峯／台北報導

司法院憲法法庭10日下午2點開庭，審理國會改革相關案件緊急處分，由相關機關陳述意見。開庭前雙方互相叫陣，民眾黨立委黃國昌指稱，程序上立法院竟然沒有收到對方的訴狀；另外民進黨立院黨團總召柯建銘則說，民意會反撲，藍白會自食惡果。

立法院三讀通過的「國會改革」相關法案，已經於6月26日正式生效。法案生效當天，民進黨立院黨團隨即向憲法法庭提出聲請，之後總統府、行政院、監察院也陸續聲請釋憲，並請求憲法法庭作出緊急處分。4個機關的聲請案併案審理，憲法法庭於10日下午開庭審理緊急處分的必要性。

▲（左起）立委黃國昌、吳宗憲、翁曉玲等人，出席憲法法庭。（圖／記者吳銘峯攝）

其中相對機關立法院由立委吳宗憲、翁曉玲、黃國昌等人領軍，出席言詞辯論程序。黃國昌開庭前指出，本案程序上有很大的問題，立法院至今竟然還沒收到對方的聲請狀，無從預備攻擊防禦，「我講一個最基本的就好，依照《憲法訴訟法》規定，聲請人的訴狀、聲請狀，是要送達給相對機關。你們可以相信嗎？立法院沒有收到聲請狀。就好像原告告人，你是被告，原告的訴狀要送達給被告，這不是最基本的嗎？我們跟立法院求證，到目前為止，沒有收到訴狀。」

至於聲請人部分，包含立委柯建銘、吳思瑤、莊瑞雄、鍾佳濱、沈伯洋等人均親自出庭。此外總統府也委任律師洪偉勝、監察院秘書長李俊俋等人也出庭表示意見。柯建銘在開庭前指出，民意已經反撲，藍白會自食惡果，「在這次的過程中非常刻骨銘心，從這個會期開始，三場國會改革方案的表決，藍白弄一個違憲擴權的國會改革方案。當然我想，民意的反撲，以及在立法院所有的狀況，大家都很清楚。沒收了國會、沒收民主，沒收了我們委員會，連憲法賦予我們的質詢權也被沒收，所以看得出來，藍白是非常。看到民意反撲，他們應該反省。當民意反撲的時候，藍白急了。」

▲民進黨立院黨團參與憲法法庭，左起立委鍾佳濱、吳思瑤、柯建銘、莊瑞雄、沈伯洋。（圖／記者吳銘峯攝）

本次憲法法庭庭訊僅審理緊急處分的必要性，以避免未來產生無法回復的傷害。也就是大法官是否要針對法案施行後做出暫時處分，暫停該法案的效力。雖然不會實質審理是否違憲，但因為緊急處分不能違背本案實質認定，也就是可以從緊急處分的准駁，看出大法官對本案的心證。