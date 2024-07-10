　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「國會改革案緊急處分」憲法法庭開庭　藍白綠互相叫陣

▲▼憲法法庭開庭審理國會改革案緊急處分，司法院長許宗力。（圖／翻攝司法院網頁）

▲憲法法庭開庭審理國會改革案緊急處分。（圖／翻攝司法院網頁）

記者吳銘峯／台北報導

司法院憲法法庭10日下午2點開庭，審理國會改革相關案件緊急處分，由相關機關陳述意見。開庭前雙方互相叫陣，民眾黨立委黃國昌指稱，程序上立法院竟然沒有收到對方的訴狀；另外民進黨立院黨團總召柯建銘則說，民意會反撲，藍白會自食惡果。

立法院三讀通過的「國會改革」相關法案，已經於6月26日正式生效。法案生效當天，民進黨立院黨團隨即向憲法法庭提出聲請，之後總統府、行政院、監察院也陸續聲請釋憲，並請求憲法法庭作出緊急處分。4個機關的聲請案併案審理，憲法法庭於10日下午開庭審理緊急處分的必要性。

▲▼憲法法庭開庭審理國會改革案緊急處分，立委吳宗憲、翁曉玲、黃國昌。（圖／翻攝司法院網頁、記者吳銘峯攝）

▲（左起）立委黃國昌、吳宗憲、翁曉玲等人，出席憲法法庭。（圖／記者吳銘峯攝）

其中相對機關立法院由立委吳宗憲、翁曉玲、黃國昌等人領軍，出席言詞辯論程序。黃國昌開庭前指出，本案程序上有很大的問題，立法院至今竟然還沒收到對方的聲請狀，無從預備攻擊防禦，「我講一個最基本的就好，依照《憲法訴訟法》規定，聲請人的訴狀、聲請狀，是要送達給相對機關。你們可以相信嗎？立法院沒有收到聲請狀。就好像原告告人，你是被告，原告的訴狀要送達給被告，這不是最基本的嗎？我們跟立法院求證，到目前為止，沒有收到訴狀。」

至於聲請人部分，包含立委柯建銘、吳思瑤、莊瑞雄、鍾佳濱、沈伯洋等人均親自出庭。此外總統府也委任律師洪偉勝、監察院秘書長李俊俋等人也出庭表示意見。柯建銘在開庭前指出，民意已經反撲，藍白會自食惡果，「在這次的過程中非常刻骨銘心，從這個會期開始，三場國會改革方案的表決，藍白弄一個違憲擴權的國會改革方案。當然我想，民意的反撲，以及在立法院所有的狀況，大家都很清楚。沒收了國會、沒收民主，沒收了我們委員會，連憲法賦予我們的質詢權也被沒收，所以看得出來，藍白是非常。看到民意反撲，他們應該反省。當民意反撲的時候，藍白急了。」

▲▼憲法法庭開庭審理國會改革案緊急處分，民進黨立院黨團，柯建銘、吳思瑤、莊瑞雄、鍾佳濱、沈柏洋。（圖／翻攝司法院網頁、記者吳銘峯攝）

▲民進黨立院黨團參與憲法法庭，左起立委鍾佳濱、吳思瑤、柯建銘、莊瑞雄、沈伯洋。（圖／記者吳銘峯攝）

本次憲法法庭庭訊僅審理緊急處分的必要性，以避免未來產生無法回復的傷害。也就是大法官是否要針對法案施行後做出暫時處分，暫停該法案的效力。雖然不會實質審理是否違憲，但因為緊急處分不能違背本案實質認定，也就是可以從緊急處分的准駁，看出大法官對本案的心證。

ET快訊
郭台銘「10億古堡」曝光！　曾馨瑩帶女兒奔捷克避暑
快訊／高院「閱卷進度超前」！鄭文燦二度抗告案　最快今做出裁定
女留美返台嫁再婚男　1家3口無徵兆滅門！鄰居：常帶小孩散步
快訊／三重3死悲劇　相驗結果曝光
快訊／寶媽宣布「退出演藝圈」　希望大家幫助前男友汪建民
信義區變一片黃流！　「樓梯變土石流」住戶崩潰
快訊／鄭文燦交保檢再抗告！高院合議庭尚在審卷　預計今不裁定
快訊／籃協終於讓步！　補給每位瓊斯盃女籃球員2000元
俯瞰吳興街「狂炸一整條黃泥水」　照片震撼！退水畫面曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／高院「閱卷進度超前」！鄭文燦二度抗告案　最快今做出裁定

1年遭5次謀殺奪產！小姑被大嫂、姪女鐵鎚爆頭　蛇蠍母女判8年

林士傑遭槍殺身亡　家屬低調不辦告別式...這5天開放弔唁

快訊／板橋銀樓搶匪花8分鐘犯案　搭同台小黃上國道…逃逸畫面曝

相驗結果曝！男殺妻帶兒車內輕生　兒頸部有明顯勒痕

抄總統選舉賭盤意外破獲天道盟詐團　10人慘被詐3576萬

鄭文燦「交保→抗告」恐成拉鋸戰　台灣司法最高紀錄是5進5出

快訊／鄭文燦交保檢再抗告！高院合議庭尚在審卷…預計今不裁定

通緝犯躲大樓「假冒公安」騙美國華僑500萬　特警15樓垂降逮人

蘇清泉參訪核三廠重申支持核電延役　因應AI+高科技發展

洞庭湖潰堤搶修完畢　77小時完成封堵缺口

不爽開豪車沒被讓道 沿路逼車亮刀耍狠XD

36勞斯萊斯+108阿法　吳桐潭告別式現場曝

被黃蜂叮！汪臉腫成2倍大　露哀怨眼神...獸醫反被萌翻

江坤俊爆讓人妻護理師懷孕 還有小四 ｜20240709 ET午間新聞

表演遇亂入男「抽菸+鬼叫」　街頭藝人嘆：請尊重這行業

三重命案！妻中7刀不治　丈夫案後抱嬰逃離畫面曝

高雄尋獲槍手第2輛車　鹽酸滅證！警：手法縝密

問退麻醉老公「愛不愛我？」　他2秒後茫喊：不愛...GG惹

唐治平怒了！批檢警互踢皮球　沒先告知驗屍事宜：荒謬噁心

快訊／高院「閱卷進度超前」！鄭文燦二度抗告案　最快今做出裁定

1年遭5次謀殺奪產！小姑被大嫂、姪女鐵鎚爆頭　蛇蠍母女判8年

林士傑遭槍殺身亡　家屬低調不辦告別式...這5天開放弔唁

快訊／板橋銀樓搶匪花8分鐘犯案　搭同台小黃上國道…逃逸畫面曝

相驗結果曝！男殺妻帶兒車內輕生　兒頸部有明顯勒痕

抄總統選舉賭盤意外破獲天道盟詐團　10人慘被詐3576萬

鄭文燦「交保→抗告」恐成拉鋸戰　台灣司法最高紀錄是5進5出

快訊／鄭文燦交保檢再抗告！高院合議庭尚在審卷…預計今不裁定

通緝犯躲大樓「假冒公安」騙美國華僑500萬　特警15樓垂降逮人

蘇清泉參訪核三廠重申支持核電延役　因應AI+高科技發展

伊能靜現身五分埔街頭！　8歲愛女「高過她肩膀」近況曝光

王彩樺曬二女兒峇里島比基尼照　夕陽下「身材曲線」全曝光

「鄭文燦涉貪」對綠營是核彈級威力　游盈隆分析：賴清德是受害者

打破行人地獄「恢復法治」提案逾5千人附議　交通部回應了

全球PC市占出爐！華碩銷售成長17%　「擠掉宏碁」殺回前五大品牌

傅娟喜帶4應援物飛曼谷！　歐陽娣娣「見鏡頭揭真相」：好假喔

病毒變聰明？以為是A流「嘴開一開是腸病毒」　醫嘆：很詭異

反制歐盟風電等反補貼調查　大陸宣布投資貿易障礙調查

快訊／高院「閱卷進度超前」！鄭文燦二度抗告案　最快今做出裁定

江坤俊醜聞幕後黑手曝光！4個月前就下通牒　跟拍17天連環爆

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

社會熱門新聞

台中女老師抱2歲女墜樓亡！老公帶大女兒出國

女兒懷孕遭資遣…母心碎「不想追究」：都叫她不要做

獨／三重3死悲劇！父「詭異姿勢」陳屍車內

台中女師抱嬰墜樓雙亡！保母心碎

一家三口慘死！爸狠心砍妻殺男嬰　

即／台中母帶2歲童墜下雙亡！

即／新北女身中7刀不治！夫攜子逃往陽明山輕生雙亡

育嬰留職停薪師帶女兒墜樓　校方錯愕

昔任職科技公司因懷孕被資遣！三重母子悲慘身世曝

即／雨炸北市！信義區積水「淹半個輪胎」畫面曝

夫妻金援靠娘家！岳母返家揭3屍案

即／賴士葆開車「斑馬線撞行人」　2女送醫

新手媽疑餵完奶被刺死！過程全錄下

醫判賠1404萬引爆「醫界跳腳」　阿公憤怒回應了

更多熱門

相關新聞

賴「大整肅」下個對象？柯：怕什麼

賴「大整肅」下個對象？柯：怕什麼

前桃園市長鄭文燦疑涉貪獲交保，桃園地院9日重開羈押庭，法官裁定1200萬元（含原500萬元）交保並限制住居；外界預測是總統賴清德「政壇大整肅」第一步，媒體人爆下個將處理民眾黨或黨主席柯文哲。對此，柯文哲10日直言「我沒做什麼壞事，怕什麼？」

談鄭文燦案　柯：改朝換代才可辦？

談鄭文燦案　柯：改朝換代才可辦？

憲法法庭審暫時處分　柯文哲這樣說

憲法法庭審暫時處分　柯文哲這樣說

揭鄭文燦涉貪內幕！　黃國昌：廖俊松還能上達府院天聽送陳情

揭鄭文燦涉貪內幕！　黃國昌：廖俊松還能上達府院天聽送陳情

LIVE／國會改革案釋憲　憲法法庭開庭

LIVE／國會改革案釋憲　憲法法庭開庭

關鍵字：

法律人權國會改革民進黨憲法法庭立院黨團總統府緊急處分

讀者迴響

熱門新聞

台中女老師抱2歲女墜樓亡！老公帶大女兒出國

女兒懷孕遭資遣…母心碎「不想追究」：都叫她不要做

江坤俊聲明「內藏2細節太罕見」！

獨／三重3死悲劇！父「詭異姿勢」陳屍車內

台中女師抱嬰墜樓雙亡！保母心碎

一家三口慘死！爸狠心砍妻殺男嬰　

即／台中母帶2歲童墜下雙亡！

美女醫師業績爆增3億　振興心臟名醫丟工作

公司倒閉「獨留1超強員工」！0薪水天天上班

即／新北女身中7刀不治！夫攜子逃往陽明山輕生雙亡

大便沒衛生紙怎辦？他一招自救8萬人讚爆

龍巖涉吸金160億！　天價塔位「拿嘸建照」狂賣10年

新竹家長氣炸　孩子5A也擠不進第一志願

育嬰留職停薪師帶女兒墜樓　校方錯愕

昔任職科技公司因懷孕被資遣！三重母子悲慘身世曝

更多

最夯影音

更多

洞庭湖潰堤搶修完畢　77小時完成封堵缺口

不爽開豪車沒被讓道 沿路逼車亮刀耍狠XD

36勞斯萊斯+108阿法　吳桐潭告別式現場曝

被黃蜂叮！汪臉腫成2倍大　露哀怨眼神...獸醫反被萌翻

江坤俊爆讓人妻護理師懷孕 還有小四 ｜20240709 ET午間新聞

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面