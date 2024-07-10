　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

踢爆國防大學偷拆還謊稱沒裝「中國製路由器」　黃國昌：太可惡

▲▼立委黃國昌。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾黨立委黃國昌踢爆國防大學欺騙國防部，謊稱沒有使用中國製光電設備。（圖／記者李毓康攝）

實習記者歐承翰／台北報導

民眾黨立委黃國昌10日在立法院針對先前所揭露國軍蘭陽指揮部裝設中國製光電設備一案，強力要求國防部應評估無視國防安全的廠商，在本質上是否適合為國防部的合作對象？此外，他還當場加碼爆料，宣稱沒有中國製通訊產品的國防大學，卻在監工回報中通知廠商拆除路由器等通訊設備，企圖欺騙國防部，隱匿廠商於校內裝設中國製產品一事，國防部長顧立雄也當場允諾，會向國防大學查明。

立法院外交國防委員會10日邀請國防部長顧立雄報告並備詢，黃國昌6月底曾踢爆用納稅錢投資的綠能國家隊廠商，竟然在軍事要塞裝設中國製的逆變器，經國防部調查，光電設備承包商「聯合再生」回報成果顯示，軍警局有22台、陸軍紅柴林園區有44台及海軍平海園區有62台中國製逆變器，廠商利用租地裝置設備發電並將其變賣。

▲▼國防部使用中國逆變器。（圖／民眾黨立委黃國昌辦公室提供）

▲國防部蘭指部光電設備，發現使用中國製逆變器。（圖／民眾黨立委黃國昌辦公室提供）

黃國昌質疑，「若國防部對不肖廠商的要求，僅是被抓到就通知他們趕快換一換」這不會有嚇阻效力，雖然《資通安全管理法》中這部分沒有制定罰則，國防部會如何在契約上主張權利？顧立雄回應指出，涉及的紅柴林園區將終止合約，其他部分因為沒有涉及運算傳輸等功能，不會影響資安，因此採更換處理。

黃國昌直言，能夠到軍事要塞的廠商，應該要嚴肅看待，他認為，建立的原則不是「哪裡被抓到，就哪裡換一換」，而是一體性去評估，這種會欺騙、說謊且無視國防安全的廠商，在本質上適不適合與國防部、部隊和三軍合作？他強調，廠商絕非不小心，因為東西上面就寫著「MADE IN CHINA」，除非是把眼睛閉起來，否則只要睜開眼睛就能看到是中國製！「這兩次詢答完，我願意相信是廠商欺騙國防部，而不是國防部知道事實幫忙遮掩」。

黃國昌話鋒一轉，當場向顧立雄檢舉，指國防大學先前向國防部聲稱未查獲中國製通訊產品，然而，維運作業的監工回報發現，他們通知廠商去拆除逆變器、IPC和路由器（含SIM卡）。對此，他痛批，太可惡了，簡直是對不起國軍弟兄，國防大學國防大學誰在包庇？與廠商勾串嗎？

國防部軍備局長林文祥表示，6月26日黃委員質詢完，他們確認三次，回報只有紅柴林營區有路由器，國防大學並無回報。顧立雄也當場允諾，會跟國防大學進一步查明。

▼黃國昌日前在記者會中，踢爆國軍多處營區使用中國製設備 。（圖／立委黃國昌辦公室提供）

▲▼黃國昌「綠能國家隊淪為中共第五縱隊？」記者會。（圖／立委黃國昌辦公室提供）

ET快訊
遭抹黑是「江坤俊小三」！　美女律師不忍了：沒吃那麼差
快訊／5月底才2勇消殉職！　晴空匯B1又竄煙
母女墜樓雙亡　保母赴現場心碎「地板這麼燙」
快訊／國1北上6車追撞！　回堵塞爆
嬰出生就慘死！醫判賠1404萬「醫界跳腳」　阿公憤怒回應了
實支實付2張熱門保單要掰了！　國壽：後天起停售
快訊／台61線死亡車禍！　駕駛「滿臉血受困亡」
快訊／9縣市大雨特報　下到晚上

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

AIT處長谷立言「20年前已預言賴清德當總統」　勝選根本不驚訝

踢爆國防大學偷拆還謊稱沒裝「中國製路由器」　黃國昌：太可惡

海洋產業鏈人才培育需要永續　林岱樺催生高雄設立海事產學專班

能源政策不符全國利益　李鴻源：執政黨仍要硬幹

組「專案小組」查鄭文燦遭綠議員嗆逾權　凌濤：你家族也涉入？

蔣萬安、邰智源拒菸廣告「逗趣花絮」曝！　兩人「自由發揮」笑開懷

鄭文燦遭爆涉貪「捲蔡賴鬥法」？　王鴻薇預言：檢方筆錄恐流出

藍排審《核管法》核電延役　綠喊未有共識：質詢完就散會！

鄭文燦涉貪！賴清德重傷？　尚毅夫：林士傑被幹掉傷更重

批藍白詞窮只能罵開鎖！　黃捷：攻擊我的都代表「戰功勳章」

洞庭湖潰堤搶修完畢　77小時完成封堵缺口

不爽開豪車沒被讓道 沿路逼車亮刀耍狠XD

36勞斯萊斯+108阿法　吳桐潭告別式現場曝

表演遇亂入男「抽菸+鬼叫」　街頭藝人嘆：請尊重這行業

被黃蜂叮！汪臉腫成2倍大　露哀怨眼神...獸醫反被萌翻

江坤俊爆讓人妻護理師懷孕 還有小四 ｜20240709 ET午間新聞

三重命案！妻中7刀不治　丈夫案後抱嬰逃離畫面曝

高雄尋獲槍手第2輛車　鹽酸滅證！警：手法縝密

怪手+拖板車堵路中30mins　司機「護欄一頂」展神技脫困

林口失蹤少女尋獲 7晚住在7男家 ｜20240709 ET午間新聞

AIT處長谷立言「20年前已預言賴清德當總統」　勝選根本不驚訝

踢爆國防大學偷拆還謊稱沒裝「中國製路由器」　黃國昌：太可惡

海洋產業鏈人才培育需要永續　林岱樺催生高雄設立海事產學專班

能源政策不符全國利益　李鴻源：執政黨仍要硬幹

組「專案小組」查鄭文燦遭綠議員嗆逾權　凌濤：你家族也涉入？

蔣萬安、邰智源拒菸廣告「逗趣花絮」曝！　兩人「自由發揮」笑開懷

鄭文燦遭爆涉貪「捲蔡賴鬥法」？　王鴻薇預言：檢方筆錄恐流出

藍排審《核管法》核電延役　綠喊未有共識：質詢完就散會！

鄭文燦涉貪！賴清德重傷？　尚毅夫：林士傑被幹掉傷更重

批藍白詞窮只能罵開鎖！　黃捷：攻擊我的都代表「戰功勳章」

假冒謝金河坑殺地產大亨　3月撈1.7億！風飛沙幫成員搞詐團被逮

部分空域流量管制　桃機：今飛港澳、泰國、中東航班恐延誤

熱到就醫暴增！醫示警「熱急症5分類」：中暑最慘

月收入6萬買到透天厝！她不解「為何有人買不起房」　兩派戰翻

黃少谷爆曾罹患重度憂鬱症想輕生！　陷低潮：覺得自己不配當人

東海大學新宿舍花5億！一學期「4人房28K」　學生傻眼：寧願租屋

前員工辦公室「只遺留2紙袋」！　蔡阿嘎：很好心

快訊／5月底火警釀2勇消殉職！新竹晴空匯同大樓45天後又竄煙

快訊／李漢昇加盟攻城獅　喊話期待和高國豪聯手

英日文太爛！他靠LINE「1功能」暢遊東京　網驚：竟有這種東西

政治熱門新聞

小心走在路上就被罰15萬　萬安47規劃一次看！告警簡訊增新功能

鄭文燦二度交保！檢4理由糾纏到底　沈富雄預言結局

賴士葆撞飛斑馬線行人　道歉聲明2原因再炸鍋

快訊／開車撞飛斑馬線2女　賴士葆道歉：對傷者負擔全部責任

快訊／A柱擋視線撞2行人！　賴士葆鞠躬道歉：路口實在太暗

賴士葆昔日發言被挖出！　曾批行人法規像「白痴政策」今卻撞行人

黃暐瀚：藍營控黃捷找鎖匠是錯的！　揭「這方式」開門有點鑽漏洞

鄭文燦1200萬元交保　巴毛律師教「發財秘辛」

金門「最熱時間」大停電　陳玉珍要台電給個交代

快訊／一晚26架次共機擾台！　蘇愷-30、運-8配合「聯合戰備警巡」

鄭文燦2度交保　黃國昌：差點沒昏倒

駐美代表處官員傳霸凌、婚外情　千字文控4罪狀

李遠哲認同使用核電：人類滅絕更嚴重

徹查鄭文燦弊案到底！　凌濤發不自殺聲明成立「專案小組」

更多熱門

相關新聞

幫廖俊松開綠燈　昌：鄭主持會議辦事

幫廖俊松開綠燈　昌：鄭主持會議辦事

前桃園市長鄭文燦涉嫌於「變更林口特定區計畫－工五工業區擴大方案」收賄500萬元，但桃園地院9日裁定以1200萬元交保。民眾黨立委黃國昌9日透露，已被羈押的台塑集團顧問廖俊松，同時是「華亞重劃區管理委員會重劃會」主委，2017年9月收了500萬的鄭文燦十分賣力，親自主持會議，一路替廖俊松開綠燈，預告將在10日質詢進一步揭露。

鄭文燦2度交保　黃國昌：差點沒昏倒

鄭文燦2度交保　黃國昌：差點沒昏倒

周思齊同框黃國昌遭出征　洪孟楷聲援

周思齊同框黃國昌遭出征　洪孟楷聲援

有線電視台涉20億詐騙案　黃國昌轟NCC：還要查多久？

有線電視台涉20億詐騙案　黃國昌轟NCC：還要查多久？

傳政壇大整肅下個是柯　昌：100％有信心

傳政壇大整肅下個是柯　昌：100％有信心

關鍵字：

黃國昌顧立雄國防大學逆變器路由器

讀者迴響

熱門新聞

台中女老師抱2歲女墜樓亡！老公帶大女兒出國

一家三口慘死！爸狠心砍妻殺男嬰　

即／台中母帶2歲童墜下雙亡！

即／新北女身中7刀不治！夫攜子逃往陽明山輕生雙亡

美女醫師業績爆增3億　振興心臟名醫丟工作

大便沒衛生紙怎辦？他一招自救8萬人讚爆

新竹家長氣炸　孩子5A也擠不進第一志願

獨／三重3死悲劇！父「詭異姿勢」陳屍車內

女兒懷孕遭資遣…母心碎「不想追究」：都叫她不要做

江坤俊聲明「內藏2細節太罕見」！

龍巖涉吸金160億！　天價塔位「拿嘸建照」狂賣10年

昔任職科技公司因懷孕被資遣！三重母子悲慘身世曝

夫妻金援靠娘家！岳母返家揭3屍案

蘇打綠決裂金曲獎！典禮前8小時放鳥「生物股長」

新手媽疑餵完奶被刺死！過程全錄下

更多

最夯影音

更多

洞庭湖潰堤搶修完畢　77小時完成封堵缺口

不爽開豪車沒被讓道 沿路逼車亮刀耍狠XD

36勞斯萊斯+108阿法　吳桐潭告別式現場曝

表演遇亂入男「抽菸+鬼叫」　街頭藝人嘆：請尊重這行業

被黃蜂叮！汪臉腫成2倍大　露哀怨眼神...獸醫反被萌翻

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面