踢爆國防大學偷拆還謊稱沒裝「中國製路由器」　黃國昌：太可惡

▲民眾黨立委黃國昌踢爆國防大學欺騙國防部，謊稱沒有使用中國製光電設備。（圖／記者李毓康攝）

實習記者歐承翰／台北報導

民眾黨立委黃國昌10日在立法院針對先前所揭露國軍蘭陽指揮部裝設中國製光電設備一案，強力要求國防部應評估無視國防安全的廠商，在本質上是否適合為國防部的合作對象？此外，他還當場加碼爆料，宣稱沒有中國製通訊產品的國防大學，卻在監工回報中通知廠商拆除路由器等通訊設備，企圖欺騙國防部，隱匿廠商於校內裝設中國製產品一事，國防部長顧立雄也當場允諾，會向國防大學查明。

立法院外交國防委員會10日邀請國防部長顧立雄報告並備詢，黃國昌6月底曾踢爆用納稅錢投資的綠能國家隊廠商，竟然在軍事要塞裝設中國製的逆變器，經國防部調查，光電設備承包商「聯合再生」回報成果顯示，軍警局有22台、陸軍紅柴林園區有44台及海軍平海園區有62台中國製逆變器，廠商利用租地裝置設備發電並將其變賣。

▲國防部蘭指部光電設備，發現使用中國製逆變器。（圖／民眾黨立委黃國昌辦公室提供）

黃國昌質疑，「若國防部對不肖廠商的要求，僅是被抓到就通知他們趕快換一換」這不會有嚇阻效力，雖然《資通安全管理法》中這部分沒有制定罰則，國防部會如何在契約上主張權利？顧立雄回應指出，涉及的紅柴林園區將終止合約，其他部分因為沒有涉及運算傳輸等功能，不會影響資安，因此採更換處理。

黃國昌直言，能夠到軍事要塞的廠商，應該要嚴肅看待，他認為，建立的原則不是「哪裡被抓到，就哪裡換一換」，而是一體性去評估，這種會欺騙、說謊且無視國防安全的廠商，在本質上適不適合與國防部、部隊和三軍合作？他強調，廠商絕非不小心，因為東西上面就寫著「MADE IN CHINA」，除非是把眼睛閉起來，否則只要睜開眼睛就能看到是中國製！「這兩次詢答完，我願意相信是廠商欺騙國防部，而不是國防部知道事實幫忙遮掩」。

黃國昌話鋒一轉，當場向顧立雄檢舉，指國防大學先前向國防部聲稱未查獲中國製通訊產品，然而，維運作業的監工回報發現，他們通知廠商去拆除逆變器、IPC和路由器（含SIM卡）。對此，他痛批，太可惡了，簡直是對不起國軍弟兄，國防大學國防大學誰在包庇？與廠商勾串嗎？

國防部軍備局長林文祥表示，6月26日黃委員質詢完，他們確認三次，回報只有紅柴林營區有路由器，國防大學並無回報。顧立雄也當場允諾，會跟國防大學進一步查明。

▼黃國昌日前在記者會中，踢爆國軍多處營區使用中國製設備 。（圖／立委黃國昌辦公室提供）