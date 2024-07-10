批賴清德為掌權打擊鄭文燦　朱立倫：接下來要怎麼對付藍白？

▲國民黨主席朱立倫出席中常會。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

海基會前董事長鄭文燦在桃園市長任內涉入土地開發案收賄，遭藍營解讀此事可能是民進黨內部鬥爭白熱化，總統賴清德藉著整肅鄭文燦，展示其絕對肅貪到底。國民黨主席朱立倫今（10日）於中常會指出，近日國內政壇好像上演電視劇政壇旋風、黑金風暴，政治都與商業利益勾結，民進黨只為掌握現有的權力，排除異己、打擊政敵，就算民進黨認為可以一手掌控司法、控制大法官，國民黨還是會力拚到底。

朱立倫指出，國內政壇不管是桃園鄭文燦涉貪案、台南槍擊案，很多人都說好像在看韓劇政壇旋風，也有人感受到黑金風暴，像電影《周處除三害》一樣，居然可以光天化日之下當街行刑，背後牽涉到嚴重政商利益勾結，都是社會所不允許，卻真實的發生在民進黨執政多年之後的今天。

朱立倫說，七年前已有明確證據的案件，到今天才辦，辦的卻是賴清德總統的政敵，大家對司法的信心已產生非常嚴重的懷疑；司法體系一定要公正、廉明、勿枉勿縱，不能夠讓大家懷疑貞操，否則會產生社會最嚴重的危機。

朱立倫向賴清德喊話，「今天打擊了第一位你的政敵，接著要如何接著打擊其他競爭對手？要怎麼打國民黨與民眾黨？都是民眾的憂心」，長期以來，民進黨用司法手段、惡意政治鬥爭的方式對付在野黨，包括基隆市長謝國樑的罷免案，都是非常惡劣、嚴重的霸凌。

另，朱立倫也說，國民黨在立法院非常願意理性討論所有議案，但民進黨不斷杯葛、杯葛、再杯葛，即便是今天討論的核電延役，他們都要提散會動議、讓議案討論不下去。國民黨願意為民眾關心的重要議題一一努力，民進黨卻只掌握現有的權力，排除異己，打擊政敵，「政壇旋風也好，黑金風暴也好，大家就看下一集怎麼演吧！」

朱立倫感嘆，即使民進黨認為可一手掌控司法、控制大法官，但接下來不管在任何的憲法辯論，國民黨還是會展現公平正義、展現法律、憲法的本質，且在立法院成立的各調查委員會也會持續進行，國民黨絕對不會鬆懈、也不會被嚇阻，「台灣沒有一天安寧，鬥兩岸鬥在野鬥黨內政敵，就是賴清德帶給台灣的國無寧日。」