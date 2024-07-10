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誤把炸藥當仙女棒！　美11歲少女「4根手指炸爛」慘截肢

▲▼誤把炸藥當鞭炮 11歲女童截肢。（圖／GOFOUNDME）

▲11歲的凱特琳被截肢。（圖／GOFOUNDME）

記者王佩翊／編譯

美國密西根州一名11歲女孩誤將一根炸藥當作仙女棒點燃，導致炸藥瞬間在她手中爆炸，她的前臂和手部4隻手指因為受到嚴重損壞，需要截肢。而這起爆炸使她的雙胞胎妹妹也受到輕傷，一家人所租的房子因此被炸毀。

根據《每日郵報》報導，11歲少女凱特琳•康威（Caitlyn Conway）6月27日在底特律郊區的家中找到爺爺買的「仙女棒」，一時好奇，於是在其點燃，沒想到卻突然引發爆炸。

原來點燃的並非仙女棒，而是炸藥。從現場拍攝的照片可以看到，凱特琳一家人的租屋處整棟遭到嚴重毀損。凱特琳的前臂和手部需要截肢，並因此失去4根手指。她的雙胞胎妹妹也在爆炸中受到輕微的割傷和瘀傷。

警方指出，「凱特琳誤將爆炸裝置當作無害的仙女棒點燃，短短一瞬間，她們的生活就被徹底改變了。在發現事情不對勁後，姐妹倆急忙試圖將炸藥丟進浴室水槽內，熄滅火勢，但為時已晚。」

▲▼誤把炸藥當鞭炮 11歲女童截肢。（圖／GOFOUNDME）

▲凱特琳的妹妹也遭受波及。（圖／GOFOUNDME）

警方還寫道，「當時爆炸已經造成其中一人嚴重受傷，右手和部分前臂被截肢。另一人則幸運地只受了輕微的割傷和瘀傷。」

姊妹倆的父親羅納德•芬德利（Ronald Findley）透露，凱特琳不僅面臨截肢，她的耳膜還因為爆炸破裂。

根據調查，炸藥是姊妹倆的爺爺所購買，並將其放在小孩觸手可及之處，因此在爆炸發生第二天，爺爺被警方逮捕，不過最終仍被釋放，目前沒有獲得任何指控。而引發爆炸的炸藥則已經被送往密西根州警察實驗室進行進一步檢查。

 
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