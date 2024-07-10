高溫飆近49度！　美「4月大女嬰」搭船遊湖活活熱死

▲ 弗羅布萊夫斯基一家人趁周末出遊，未料發生悲劇。（圖／翻攝自GoFundMe）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國多地受到致命高溫籠罩之際，亞利桑那州傳出悲劇，一對新手夫妻趁國慶假期帶著僅4個月大的女兒出遊，未料乘船遊湖時女嬰遭活活熱死。

綜合《紐約郵報》及《每日郵報》，這家人5日赴哈瓦蘇湖（Lake Havasu）遊玩，搭船時女嬰塔娜（Tanna Rae Wroblewski）突然失去意識，家屬馬上實施CPR，急救人員趕到後將她送醫，再空運轉送鳳凰城兒童醫院，但她仍宣告不治。

悲痛欲絕的母親譚雅（Tanya Wroblewski）在臉書發文寫道，「我們非常難過，心都碎了，無法用言語表達。我永遠不會明白妳為何離開我們，妳是如此完美。我對妳的愛永無止盡，我會時時刻刻尋找妳的蹤跡。」

法醫尚未公布官方死因，但當局懷疑她的死與暴露在高溫中有關。AccuWeather顯示，5日當地氣溫一度飆升至華氏120度（攝氏48.9度）。

塔娜出生於3月8日，悲劇發生時僅差3天就滿4個月大。親友在募款平台GoFundMe發起活動，希望幫助這家人度過難關，截至目前已募得4萬8492美金（約新台幣158萬元）善款。