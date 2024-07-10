老乾媽礦物油超標！眾人聯想「工業油和食用油混裝」驚：根本破案

▲油罐車裝完煤油又裝食用油。（圖／翻攝新京報）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸媒體近日曝光油罐車化工油食用油混裝，一些油罐車既承接糖漿、大豆油等可食用液體，也運送煤製油等化工類液體，引發關注。網友挖出，2017年，便有公開報導稱老乾媽等大陸十多款暢銷的辣椒油產品中，均發現礦物油超標等多個問題。網友嘲諷稱，「現在爆出的混裝新聞，簡直把當年這個問題破案了。」

據《新京報》報導，5月21日，一輛油罐車在未清洗油罐的情況下，從三河匯福糧油集團有限公司的生產廠區滿載一級豆油駛出，而這輛車剛從寧夏將煤製油運輸到秦皇島。5月24日，一輛剛剛卸完煤製油的罐車，在並未洗罐的情況下，也在中儲糧油脂（天津）有限公司的廠區順利裝上了食用油。

早在2017年，便有公開報導稱在對大陸市場上包括海天、老乾媽等多10款暢銷的辣椒油產品測評過程中，均發現不同程度的成分問題，包括礦物油超標、含有谷氨酸鈉、含有多環芳烴化合物、增塑劑及增味劑等。

礦物油指的是由石油所得精煉液態烴的混合物，原油經常壓和減壓分餾、溶劑抽提和脫蠟，加氫精製而得。該類油包括輕質、重質燃料油，潤滑油，冷卻油等礦物性碳氫化合物。生活中常見的燃油便是其中一類。

食品用油中檢測出礦物油超標成分，上述檢測結果也被質疑為是否出現過食用油與燃油接觸的情況。

▲老乾媽曾被爆出礦物油超標。（圖／翻攝自21世紀經濟報道）

據《每日經濟新聞》報導，一位罐車清洗行業從業者提到，「常規而言，糧油公司不僅要求進廠裝油的油罐車要清洗，還要出具第三方檢測報告，合格了才能裝油。出現混裝簡直駭人聽聞，別說沒清洗，就算清洗了實際也不應混裝，我給你清洗了，也不可能保證可以裝食用油，我只能保證看著洗乾淨了，但要裝食用油，那是不同的標準要求。」

據《中國新聞周刊》報導，食品安全博士、上海市食品安全研究會專家組成員劉少偉表示，煤製油屬於化工產品，含有重金屬和苯等化工原料，「裝化工原料再裝食用油不可避免會有殘留」，長期攝入含有這些化工殘留的食用油，可能導致人體中毒，出現噁心、嘔吐、腹瀉等症狀，甚至對肝臟、腎臟等器官造成不可逆的損害，但消費者很難分辨出來。