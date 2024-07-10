　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

老乾媽礦物油超標！眾人聯想「工業油和食用油混裝」驚：根本破案

▲▼油罐車裝完煤油又裝食用油　陸「中字輩國企」被央視痛批：投毒！。（圖／翻攝新京報）

▲油罐車裝完煤油又裝食用油。（圖／翻攝新京報）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸媒體近日曝光油罐車化工油食用油混裝，一些油罐車既承接糖漿、大豆油等可食用液體，也運送煤製油等化工類液體，引發關注。網友挖出，2017年，便有公開報導稱老乾媽等大陸十多款暢銷的辣椒油產品中，均發現礦物油超標等多個問題。網友嘲諷稱，「現在爆出的混裝新聞，簡直把當年這個問題破案了。」

據《新京報》報導，5月21日，一輛油罐車在未清洗油罐的情況下，從三河匯福糧油集團有限公司的生產廠區滿載一級豆油駛出，而這輛車剛從寧夏將煤製油運輸到秦皇島。5月24日，一輛剛剛卸完煤製油的罐車，在並未洗罐的情況下，也在中儲糧油脂（天津）有限公司的廠區順利裝上了食用油。

▲▼老干媽。（圖／翻攝自品牌觀察報）

早在2017年，便有公開報導稱在對大陸市場上包括海天、老乾媽等多10款暢銷的辣椒油產品測評過程中，均發現不同程度的成分問題，包括礦物油超標、含有谷氨酸鈉、含有多環芳烴化合物、增塑劑及增味劑等。

礦物油指的是由石油所得精煉液態烴的混合物，原油經常壓和減壓分餾、溶劑抽提和脫蠟，加氫精製而得。該類油包括輕質、重質燃料油，潤滑油，冷卻油等礦物性碳氫化合物。生活中常見的燃油便是其中一類。

食品用油中檢測出礦物油超標成分，上述檢測結果也被質疑為是否出現過食用油與燃油接觸的情況。

▲▼老干媽。（圖／翻攝自21世紀經濟報道）

▲老乾媽曾被爆出礦物油超標。（圖／翻攝自21世紀經濟報道）

據《每日經濟新聞》報導，一位罐車清洗行業從業者提到，「常規而言，糧油公司不僅要求進廠裝油的油罐車要清洗，還要出具第三方檢測報告，合格了才能裝油。出現混裝簡直駭人聽聞，別說沒清洗，就算清洗了實際也不應混裝，我給你清洗了，也不可能保證可以裝食用油，我只能保證看著洗乾淨了，但要裝食用油，那是不同的標準要求。」

據《中國新聞周刊》報導，食品安全博士、上海市食品安全研究會專家組成員劉少偉表示，煤製油屬於化工產品，含有重金屬和苯等化工原料，「裝化工原料再裝食用油不可避免會有殘留」，長期攝入含有這些化工殘留的食用油，可能導致人體中毒，出現噁心、嘔吐、腹瀉等症狀，甚至對肝臟、腎臟等器官造成不可逆的損害，但消費者很難分辨出來。

ET快訊
快訊／5月底才2勇消殉職！　晴空匯B1又竄煙
母女墜樓雙亡　保母赴現場心碎「地板這麼燙」
快訊／國1北上6車追撞！　回堵塞爆
嬰出生就慘死！醫判賠1404萬「醫界跳腳」　阿公憤怒回應了
實支實付2張熱門保單要掰了！　國壽：後天起停售
快訊／台61線死亡車禍！　駕駛「滿臉血受困亡」
快訊／9縣市大雨特報　下到晚上
快訊／「黃仁勳妖股」臉綠了！　連續吞跌停

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

汕頭15歲少年遭「2名同學殺害」　家屬稱：3人原本是好友

女穿吊帶裝拍照　陸大叔狂罵「誘惑男人」：只能給妳丈母、老公看

大陸6月CPI年增率0.2%　消費需求持續疲弱

抹黑特斯拉慘遭起訴！大陸網紅登報致歉　賠償44萬元

陸食用油龍頭「金龍魚」捲油罐車食安風暴？股價狂跌歷史新低

毒奶粉後最震撼！　中國網友號召：去香港買油

臨沂降雨量破歷史紀錄！　鱘龍魚養殖戶損失百萬…90%魚被沖走

老乾媽礦物油超標！眾人聯想「工業油和食用油混裝」驚：根本破案

陸爆出「化學油罐車混裝食用油」　國務院成立調查組：依法嚴懲！

一個人看電影「不能買C位」！　陸電影院認了：是行規

洞庭湖潰堤搶修完畢　77小時完成封堵缺口

不爽開豪車沒被讓道 沿路逼車亮刀耍狠XD

36勞斯萊斯+108阿法　吳桐潭告別式現場曝

表演遇亂入男「抽菸+鬼叫」　街頭藝人嘆：請尊重這行業

被黃蜂叮！汪臉腫成2倍大　露哀怨眼神...獸醫反被萌翻

江坤俊爆讓人妻護理師懷孕 還有小四 ｜20240709 ET午間新聞

三重命案！妻中7刀不治　丈夫案後抱嬰逃離畫面曝

高雄尋獲槍手第2輛車　鹽酸滅證！警：手法縝密

怪手+拖板車堵路中30mins　司機「護欄一頂」展神技脫困

林口失蹤少女尋獲 7晚住在7男家 ｜20240709 ET午間新聞

汕頭15歲少年遭「2名同學殺害」　家屬稱：3人原本是好友

女穿吊帶裝拍照　陸大叔狂罵「誘惑男人」：只能給妳丈母、老公看

大陸6月CPI年增率0.2%　消費需求持續疲弱

抹黑特斯拉慘遭起訴！大陸網紅登報致歉　賠償44萬元

陸食用油龍頭「金龍魚」捲油罐車食安風暴？股價狂跌歷史新低

毒奶粉後最震撼！　中國網友號召：去香港買油

臨沂降雨量破歷史紀錄！　鱘龍魚養殖戶損失百萬…90%魚被沖走

老乾媽礦物油超標！眾人聯想「工業油和食用油混裝」驚：根本破案

陸爆出「化學油罐車混裝食用油」　國務院成立調查組：依法嚴懲！

一個人看電影「不能買C位」！　陸電影院認了：是行規

熱到就醫暴增！醫示警「熱急症5分類」：中暑最慘

月收入6萬買到透天厝！她不解「為何有人買不起房」　兩派戰翻

黃少谷爆曾罹患重度憂鬱症想輕生！　陷低潮：覺得自己不配當人

東海大學新宿舍花5億！一學期「4人房28K」　學生傻眼：寧願租屋

前員工辦公室「只遺留2紙袋」！　蔡阿嘎：很好心

快訊／5月底火警釀2勇消殉職！新竹晴空匯同大樓45天後又竄煙

快訊／李漢昇加盟攻城獅　喊話期待和高國豪聯手

英日文太爛！他靠LINE「1功能」暢遊東京　網驚：竟有這種東西

戴森Dyson宣布裁員1000人　管理層也照砍

「人間芭比」蝶香傲人上圍太不科學！　網全看暈她卻認：很困擾

長髮正妹行李箱突然「狂震」臉秒漲紅　羞恥掩面狂摸：關不了！

大陸熱門新聞

央視林志玲走秀一半泳褲脫落　當眾走光

放鞭炮慶祝買新車　女三寶「燒掉別人的車」

上身沒穿衣隆乳手術被偷拍！無碼片全網大放送

狂男走私闖關　褲子塞6袋長條生物

男童爬商場手扶梯　下秒重墜畫面曝

老乾媽礦物油超標！眾人聯想驚：根本破案

男子轉帳63萬元給女友　驚覺對方是已婚寶媽

妹子用「頭砸西瓜」腦震盪住院　友帶西瓜探病

來自台灣！支付寶「到帳」美麗聲優首曝光

男女相親「同時認錯對象」還一起吃了飯　2人尬到摳牆

一個人看電影不能買C位　電影院：是行規

駱駝傳遭胖遊客騎死　景區：太多人騎累趴

毒奶粉後最震撼！　中國網友號召：去香港買油

蘇州要求過緊日子10條措施　閒置土地房產要拍賣

更多熱門

相關新聞

化學油罐車混裝食用油　陸國務院成立調查組

化學油罐車混裝食用油　陸國務院成立調查組

中國大陸油罐車混裝化學油、食用油事件越演越烈，大陸國務院9日晚間宣布組成聯合調查組徹查此事，並強調對違法企業和相關責任人將依法嚴懲。

化工油、食用油混裝！陸國企產品全被下架

化工油、食用油混裝！陸國企產品全被下架

裝完煤油又裝食用油　陸中儲糧涉案

裝完煤油又裝食用油　陸中儲糧涉案

陸運油車卸完工業煤油　不清洗直接裝食用油

陸運油車卸完工業煤油　不清洗直接裝食用油

陸油罐車「極限使用」裝完化工煤油裝大豆油 司機擦拭油口避檢

陸油罐車「極限使用」裝完化工煤油裝大豆油 司機擦拭油口避檢

關鍵字：

罐車化工油食用油匯福糧油中儲糧老乾媽

讀者迴響

熱門新聞

台中女老師抱2歲女墜樓亡！老公帶大女兒出國

一家三口慘死！爸狠心砍妻殺男嬰　

即／台中母帶2歲童墜下雙亡！

即／新北女身中7刀不治！夫攜子逃往陽明山輕生雙亡

美女醫師業績爆增3億　振興心臟名醫丟工作

大便沒衛生紙怎辦？他一招自救8萬人讚爆

新竹家長氣炸　孩子5A也擠不進第一志願

獨／三重3死悲劇！父「詭異姿勢」陳屍車內

女兒懷孕遭資遣…母心碎「不想追究」：都叫她不要做

江坤俊聲明「內藏2細節太罕見」！

龍巖涉吸金160億！　天價塔位「拿嘸建照」狂賣10年

昔任職科技公司因懷孕被資遣！三重母子悲慘身世曝

夫妻金援靠娘家！岳母返家揭3屍案

蘇打綠決裂金曲獎！典禮前8小時放鳥「生物股長」

新手媽疑餵完奶被刺死！過程全錄下

更多

最夯影音

更多

洞庭湖潰堤搶修完畢　77小時完成封堵缺口

不爽開豪車沒被讓道 沿路逼車亮刀耍狠XD

36勞斯萊斯+108阿法　吳桐潭告別式現場曝

表演遇亂入男「抽菸+鬼叫」　街頭藝人嘆：請尊重這行業

被黃蜂叮！汪臉腫成2倍大　露哀怨眼神...獸醫反被萌翻

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面