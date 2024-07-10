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大陸 大陸焦點 特派現場

陸爆出「化學油罐車混裝食用油」　國務院成立調查組：依法嚴懲！

▲▼油罐車裝完煤油又裝食用油　陸「中字輩國企」被央視痛批：投毒！。（圖／翻攝新京報）

▲裝過化學油的油罐車未經清洗，就又前往食品廠裝運食用油。（圖／翻攝新京報）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸油罐車混裝化學油、食用油事件越演越烈，大陸國務院9日晚間宣布組成聯合調查組徹查此事，並強調對違法企業和相關責任人將依法嚴懲。

大陸國務院表示，針對媒體反映的「罐車運輸食用油亂象問題」，國務院食安辦高度重視，組織國家發展改革委、公安部、交通運輸部、市場監管總局、國家糧食和儲備局等部門召開專題會議研究，成立聯合調查組徹查食用油罐車運輸環節有關問題。

國務院強調，「對於違法企業和相關責任人，將依法嚴懲、絕不姑息。同時舉一反三，組織開展食用油風險隱患專項排查。調查處置結果將及時公布。」

▼涉案的許多都是大廠商，其中不少產品已經遭到下架。（圖／翻攝新京報）

▲▼化工油、食用油混裝！陸「中字輩國企」產品全被下架。（圖／翻攝微博）

此次事件由大陸媒體《新京報》踢爆，該媒體的記者發現，有不少油罐車在載運化學油之後，沒清洗過儲存槽，就直接又裝運食用油，導致食用油內混入了化學油。

最可怕的是，涉入此案的食用油廠商數量相當多，且不少都是知名的大廠，包含金龍魚、匯福等，甚至還有中字輩的國企「中儲糧」，引起消費者對大陸食用油廠商的不信任。

大陸官媒《央視》也發文痛批，食品類液體和化工液體運輸混用且不清洗，居然已經是較長時間以來罐車運輸行業里公開的秘密，這說明「食品安全大於天」還只是一種願景，「混裝食用液體後，這就不是一般的食品事故，形同投毒。」

目前，包含中儲糧、匯福等涉案廠商的食用油產品已被各大電商平台下架。

▲▼油罐車裝完煤油又裝食用油　陸「中字輩國企」被央視痛批：投毒！。（圖／翻攝新京報）

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油罐車化學油食用油金龍魚中儲糧國務院調查組

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