油罐車裝完煤油又裝食用油　陸「中字輩國企」被央視痛批：投毒！

▲油罐車裝完煤油，沒清洗罐體又立刻裝運食用油。（圖／翻攝新京報）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸媒體日前爆料，有油罐車業者運輸煤油之後不清洗罐體，馬上又去裝運食用油，引起大陸民眾對食用油安全的擔憂。更嚇人的是，涉案的還是大型國企「中儲糧」，令《央視》忍不住發文開罵，「這種行為無異於投毒！」

《新京報》日前報導，大陸許多油罐車的司機為了節省幾百塊錢的清洗費，在換貨時不清洗罐體，剛卸完媒油就直接裝運食用油。最可怕的是，大部分企業都睜一隻眼、閉一隻眼，不會要求檢驗罐體。

《新京報》更直接點名了涉及的企業名稱，包含大型國企「中儲糧」、國家級的「寧東能源化工基地」等。中儲糧也在報導曝光後緊急回應，稱已經對糧油運輸工具污染風險展開大排查。

不過，中儲糧的回應並沒有平息民間的怒火，連大陸最具代表性的官媒《央視》也發文開罵，食品類液體和化工液體運輸混用且不清洗，居然已經是較長時間以來罐車運輸行業里公開的秘密，這說明「食品安全大於天」還只是一種願景，「混裝食用液體後，這就不是一般的食品事故，形同投毒。」

《央視》更指出，對於食用液體出入庫的管理方，尤其是中字頭這樣的接收方，堅稱「不驗罐是因為沒辦法分辨」，則完全令人咋舌，「相信這不是因為無能，而是因為無德、無責任心導致助紂為虐。」