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大陸 大陸焦點 特派現場

陸油罐車「極限使用」裝完化工煤油裝大豆油　司機擦拭油口避檢

▲大陸油罐車亂象。（圖／翻攝新京報）

▲一輛卸載完煤製油的油罐車開進食用油生產工廠。（圖／翻攝新京報）

記者魏有德／綜合報導

大陸油罐車運輸產業近期遭媒體長時間追蹤踢爆，罐內裝載液體包羅萬象，包括糖漿、大豆油等食用液體，也會運送煤製油等化工類液體。值得注意的是，部分車輛為節省開支，在更換貨運輸物時，往往不清洗罐體，有些司機僅擦拭油口以規避檢查，對民眾食安造成嚴重影響。

▲大陸油罐車亂象。（圖／翻攝新京報）

▲油罐車司機擦拭出油口以規避食用油廠檢查。（圖／翻攝新京報）

《新京報》報導，事實上，目前在食用油運輸方面，沒有強制性國家標準，只有一部推薦性的《食用植物油散裝運輸規範》，其中，提到運輸散裝食用植物油應使用專用車輛。由於是推薦性的國家標準，這意味著對廠家約束力有限。

根據陸媒調查小組追蹤顯示，寧夏回族自治區靈武市的寧東能源化工基地，擁有大陸最大的煤製油項目，可將煤炭經高溫高壓等工序達到「化煤成油」的效果，生產出液蠟、白油等化工產品。

由於產量大，該基地外往往停滿油罐車等待運輸，一名司機透露，油罐車一般分為危化品和普貨罐車，「煤製油產品，比如像液蠟、白油這些，它們明火點不著，不屬於危化品，普貨罐車就能運。」

▲大陸油罐車亂象。（圖／翻攝新京報）

▲未經清洗的油罐車直接裝載食用油。（圖／翻攝新京報）

經過追蹤，一輛載有煤製油的油罐車到達和北秦皇島卸貨後，便前往周邊的食用油生產基地，在沒有清洗的情況下，滿載著「大豆油」再次啟程前往天津。另一名司機透露，從卸完煤製油後，這輛罐車也未洗罐，對於是否會擔心被食用油廠家拒之門外，「能裝就裝，不能裝就算了。」

一名油罐車司機表示，在運費逐步降低的大背景下，運輸食用油的罐車不僅做不到專車專用，絕大多數的車輛都是屬於車隊，「儘管他們有時想洗罐，也要聽從車隊老闆的安排，老闆讓清就清，老闆不讓清就不清，老闆的事。」

此外，食用油廠的把關也令人擔憂。一名油廠工作人員指出，在油罐車來裝油時，罐體需要保持乾淨整潔，工人在裝油前會驗罐。不過，多名司機卻提到，這間公司驗罐時並不嚴格，「一般先看洩油口，把那裡擦乾淨就行，如果是熟人經常來，那就更好辦了。」

對此，中國農業大學食品學院副教授朱毅表示，煤製油主要是碳氫化合物，內含不飽和烴、芳香族烴、硫化物等成分，對人體有健康風險，「吃得越多則毒性越大，苯或氨基苯成分較多時，還可能影響造血功能。」

朱毅強調，運輸食用油的車輛去運輸其他化工液體，風險更是難以預料，「如如果毒性大的化工液體殘留在裡面，直接接觸或者吸入都可能對人體產生危害，比如說有機溶劑、酸、鹼、重金屬等等，有可能對呼吸系統、消化系統都會造成損傷。」

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