化工油、食用油混裝！陸「中字輩國企」產品全被下架

▲油罐車裝完煤油又裝食用油，中間未經過清洗。（圖／翻攝新京報）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸傳出有油罐車載完媒油之後，儲存槽未經清洗，就直接又裝運食用大豆油，甚至連大陸國企「中儲糧」都涉入其中。消息經過幾日的發酵後，中儲糧旗下的食用油品牌「金鼎」已在多個電商平台被下架。

根據《澎湃新聞》報導，7月9日中午，在京東APP上，以金鼎、金鼎食用油等為關鍵字搜尋，已無法搜索到金鼎官方旗艦店或自營旗艦店資訊，也沒有其他店舖在售訊息。

在淘寶APP上，以金鼎、金鼎食用油等關鍵字搜尋，同樣無法查詢到金鼎官方的銷售入口，只剩部分小店在售。

▼中儲糧旗下金鼎食用油。（圖／翻攝微博）



另一家涉入的企業匯福旗下有匯福葵花籽油、福滿盈大豆油、金匯福營養均衡食用調和油、德國鉑利歐原裝玉米胚芽油等14款產品，目前，該店僅剩下一款產品，且顯示無貨。

《新京報》日前報導，大陸許多油罐車的司機為了節省幾百塊錢的清洗費，在換貨時不清洗罐體，剛卸完媒油就直接裝運食用油。《新京報》更直接點名了涉及的企業名稱，包含大型國企「中儲糧」、國家級的「寧東能源化工基地」等。

中儲糧也在報導曝光後緊急回應，稱已經對糧油運輸工具污染風險展開大排查。不過，中儲糧的回應並沒有平息民間的怒火，連大陸官媒《央視》也發文開罵，「混裝食用液體後，這就不是一般的食品事故，形同投毒。」

《央視》更痛批，對於食用液體出入庫的管理方，尤其是中字頭這樣的接收方，堅稱「不驗罐是因為沒辦法分辨」，則完全令人咋舌，「相信這不是因為無能，而是因為無德、無責任心導致助紂為虐。」

▼匯福食用油。（圖／翻攝微博）

