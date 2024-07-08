陸運油車卸完工業煤油　「不清洗」直接裝食用油！中儲糧展開排查

▲大陸運油車裝完煤製油未清洗轉裝食用油。（圖／翻攝自新京報）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸再爆食品安全案件！大陸媒體《新京報》近日曝光大陸運油車運輸行業亂象，有運油車卸完煤製油直接裝運食用大豆油。煤製油，是一種由煤炭加工而來的化工液體，如液蠟、白油等，其中含有的不飽和烴、芳香族烴、硫化物等成分對人體有健康風險，長期食用可能導致中毒。而大豆油則是日常常用的食用油之一。

今年5月24日，有媒體報導，在天津濱海新區的一處停車場內，一輛車牌號為冀E**76W的罐車在等待運輸食用油。等待間隙，罐車司機表示，這輛罐車剛從寧夏運送煤製油到河北，前一天在石家莊將煤製油卸貨後，連夜從石家莊趕到天津。司機透露，自從卸完煤製油後，這輛罐車未洗罐。

當天下午，這輛罐車駛入了一家名為中儲糧油脂（天津）有限公司的廠區。廠區保安表示，包括這輛罐車在內，進廠裝載的都是大豆油。

由於距離不遠，廠區外能清晰看到罐車裝油的全過程，自始至終這輛罐車沒有遇到任何阻礙，也沒有人檢查罐體內乾淨與否。大約四十分鐘後，這輛罐車就裝滿了油，出廠區的地磅顯示，這輛罐車裝了35噸大豆油。

中儲糧油脂（天津）有限公司一名銷售經理回應媒體時表示，原則上運輸食用油需要專用罐車，但隨後他補充說，罐體只要有「食用油專用」字樣就行，「其實我們也不驗罐，是不是食用油專用罐車我們也沒辦法去分辨。」他強調，銷售食用油的合同中約定的都是買家自提，罐車也是由買家找來，食用油裝上車之後，其品質他們不負責。

據報導，大陸國內許多普貨罐車運輸的液體並不固定，既承接糖漿、大豆油等可食用液體，也運送煤製油等化工類液體。為了節省開支，不少罐車在換貨運輸過程中不清洗罐體，有些食用油廠家也沒有嚴格把關，不按規定去檢查罐體是否潔淨，造成食用油被殘留的化工液體污染。

如果卸完煤製油不洗罐的話，通常罐內會殘留幾千克到十幾千克不等的煤製油。除了煤製油，像工業廢水、塑化劑、廢機油、減水劑這樣的非危化品液體，普通貨罐車都可以運輸。即使卸貨時食用油收貨方會取樣檢驗，由於檢驗項目有限，如果食用油中摻入其他雜質，普通的檢驗也檢不出來。

事情曝光後，網友們瞬間炸鍋，「壞透了」、「倒吸了一口涼氣」。還有網友呼籲追責，「召回有問題的油」、「嚴查嚴處」。

7月6日，中國儲備糧管理集團有限公司就罐車運輸油罐混用事件發文回應，中儲糧集團表示，針對近日媒體關於罐車運輸油罐混用的報導，公司高度重視、迅速行動，舉一反三、引以為戒，在7月2日要求下屬油脂公司開展排查的基礎上，從7月5日開始在全系統深入開展專項大排查。

聲明強調，中儲糧集團要求直屬企業全面嚴格排查出入庫等環節使用的運輸工具是否符合要求，相關運輸承運單位運輸工具是否符合食品安全規定，運輸過程中的操作是否規範。對於檢查發現存在違反規定的運輸單位和承運車輛，立即依法終止運輸合作，並列入集團公司服務採購「黑名單」；對發現的重大問題，主動向有關監管部門報告。對於直屬企業及員工違反操作規程和工作紀律的，從嚴從快嚴肅處理。