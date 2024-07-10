快訊／A柱擋視線撞2行人！　賴士葆鞠躬道歉：路口實在太暗

記者崔至雲／台北報導

國民黨立委賴士葆9日晚間開車撞飛斑馬線上2位女子，造成骨折、頭部撕裂傷。賴士葆今（10日）上午先在臉書上發出道歉聲明表示，昨晚因天色昏暗及A柱死角，在綠燈前左轉時不慎撞傷兩位行人，對此意外事故深感歉意。隨後賴在立法院時，再次接受媒體訪問表示，昨天的肇事非常抱歉，事發路口實在太暗了，感謝對方昨晚溝通後的諒解，語畢後也鞠躬2次表達歉意。

▲賴士葆為未禮讓行人釀車禍，事後鞠躬道歉。（圖／記者屠惠剛攝）



對於這起車禍，警方表示，賴士葆沿著瑞安街208巷南往北於該路口左轉往西時，其左前車頭與要穿越斑馬線的行人發生碰撞。兩名女子分別為63歲張姓女子、59歲蔡姓女子。警方初判，行人當時綠燈過馬路，賴士葆未停讓，未先禮讓行人穿越，才導致車禍事故發生。

賴士葆上午在立法院受訪時表示，昨晚天色非常暗，而他在的路口是綠燈可左轉，但A柱死角沒看到2位小姐，碰到他們後，他們就倒下來，一個是頭部受傷，一個腳部扭傷，他則馬上送她們到仁愛醫院，陪到晚上12點，辦公室主任也在等其中一名小姐到1點多後，陪她回家。

「我負完全責任」，賴士葆強調，對於昨天的肇事，有交警測試他沒有酒駕，而且是綠燈可以左轉，但是就是撞到了，所以非常抱歉，在這抱歉，深深一鞠躬向2位小姐，「非常抱歉，我以後開車會更加小心」，語畢後則鞠躬致歉。

媒體問到，有網友對於此事轟「台灣行人地獄」，賴士葆回應，他們的批評他都接受，會加強小心，昨天那邊那麼暗，後續看可不可以加燈，「我綠燈左轉，他們綠燈直行，我也緊急煞車，自己也撞到方向盤，希望交通安全大家一起來努力。

賴士葆則再次鞠躬道歉強調，「我正常駕駛，綠燈左轉、我沒有酒駕，沒有看到人，他們2位剛好在聊天也沒看到他的車子，因此兩邊擦撞，再次表達抱歉，昨晚也取得他們諒解，我會負完全責任」。

