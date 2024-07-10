賴士葆昔日發言被挖出！　曾批行人法規像「白痴政策」今卻撞行人

記者郭運興／台北報導

國民黨立委賴士葆9日開車行經「斑馬線」撞傷2位行人，造成骨折、頭部撕裂傷。賴士葆今（10日）發出道歉聲明表示，昨晚因天色昏暗及A柱死角，對此意外事故深感歉意。但對照他昔日發言，曾指過度禮讓導致交通大亂，賠上社會成本，政府以為訂定一個最禮遇行人的法規，就可以讓行人地獄變成行人天堂，被民眾形容為「白痴政策」並不為過。

昨晚，賴士葆駕車沿著瑞安街208巷南往北於該路口左轉往西時，其左前車頭與要穿越斑馬線的行人發生碰撞，造成63歲張女左腳踝骨折、59歲蔡女頭部撕裂傷。事後，賴士葆在臉書表示，「道歉聲明！因天色昏暗及A柱死角，立即陪同傷者到醫院檢查處理，對此意外事故深感歉意，今後會更加小心謹慎，並對傷者負擔全部責任。」。

翻開過去賴士葆貼文，他曾在臉書批評，最新版禮讓行人法規，就是不折不扣的「父子騎驢版本」。政府為了洗刷行人地獄的負面標籤，於是卯起來訂一個「最友善」的禮讓行人法規。最具爭議的條文是行人尚未進入斑馬線，這種以人為本的立法意旨是良善的，但是卻沒有考慮實際面，過度的禮讓可能導致的結果是交通大亂，賠上社會成本。

賴士葆批評，有關民眾行的安全，像兒戲一般，以為訂定一個最禮遇行人的法規，就可以讓行人地獄變成行人天堂，被民眾形容為「白痴政策」並不為過。

▼賴士葆昔日批評行人法規。（圖／翻攝自Facebook／賴士葆，點圖放大）