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獨／第一視角曝！千片鷹架「風雨崩落」斷魂員工最後身影煙滅瞬間

▲行車記錄器拍到鷹架崩塌瞬間，下班員工在人行道正要走出廠區。（影／張姓民眾提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

記者蔡佩旻／雲林報導

位雲林福懋科技公司現正進行第五期擴廠工程，工區緊鄰大門為所有人員進出必經之路，昨（5）日16時許在強風雷雨中發生鷹架倒塌事故，當時正逢中班人員下班時間，10多名員工步行中與2輛自小客車遭受波及，造成2死3傷憾事。一名員眷因暴雨前往接家人下班，僅差幾公尺躲過一劫，行車記錄器拍下後方車輛及行人遭鷹架砸中畫面，相當驚悚！

▲第一視角！福懋科技千片鷹架「風雨崩落」，斷魂員工最後身影煙滅瞬間曝光。（圖／張姓民眾提供）

▲第一視角！16時10分15秒行車記錄器拍到遭鷹架砸傷的下班員工在人行道正要走出廠區。（圖／張姓民眾提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

張姓民眾向《ETtoday新聞雲》表示，行車記錄器車主為福懋員工家屬，因當時下著狂風暴雨而前往福懋科技廠接家人下班，多名下班員工撐著雨傘步行在人行道上，當時車輛也不少，依序緩緩前進，才剛經過施工廠房，就發生鷹架大量飛落，車主當下嚇壞，顧不及瞭解情況趕緊往前開，之後與家人困在廠區，至5點過後才撤離。

行車記錄器畫面清楚拍下千片鷹架崩落瞬間，人行道上有多人正要走出廠外，風雨相當大，每個人的雨傘幾乎都被吹到變形，全都低著頭前進，左側依稀可見接近門口處有多名行人，後方跟著一輛白色自小客車，16時10分從高空崩落的鷹架開始灑落，行人瞬間全被淹沒在一片雪白中，後方自小客遭砸中車身劇烈晃動。

▲第一視角！福懋科技千片鷹架「風雨崩落」，斷魂員工最後身影煙滅瞬間曝光。（圖／張姓民眾提供）

▲第一視角！16時10分拍到員工撐傘走出，經過施工廠房。（圖／張姓民眾提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

車主聽見異聲嚇得隨即往前開，才發現後方發生嚴重事故，事後與家人靜待現場初步排除，大約5點多才離開廠區。

福懋科技公司經確認廠商施工人數為99人均安全、福懋科三個部門人員均安全。下午4點正值中班人員下班時間，造成36歲張姓男員工顱破裂當場死亡與46歲柯姓女員工頭部重創經急救後不治；另有張、趙、左女員工受傷送醫治療，兩位分別頭部、肩部擦挫傷，一位腰部骨折，其中張女為福懋興業二廠員工，其餘為福懋科技員工。

雲林縣政府勞青處長張世忠表示，勞動部職安署中區職業安全衛生中心派員到現場了解，並要求該工程勒令停工，預計明日到場詳細鑑定，將依據是否有違規狀況裁罰，最高將罰30萬元，若要復工必須針對缺失改善提出計畫書，審核通過方能復工。

▲第一視角！福懋科技千片鷹架「風雨崩落」，斷魂員工最後身影煙滅瞬間曝光。（圖／張姓民眾提供）

▲第一視角！16時10分26秒鷹架崩落，步行員工身影瞬間遭煙滅。（圖／張姓民眾提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

 ►聽Podcast #我在案發現場

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