夏日微醺音樂祭登場！有吃有玩又消暑　嗨爆斗六膨鼠森林公園　

▲斗六市膨鼠森林公園，6日下午「2024斗六夏日微醺音樂祭」熱鬧登場。（圖／記者蔡佩旻翻攝，以下同）

記者蔡佩旻／雲林報導

全台灣最知名的親子公園斗六市膨鼠森林公園，昨(6日)下午公所在公園內舉辦「2024斗六夏日微醺音樂祭」，現場結合了音樂、遊戲和啤酒，打造一個充滿活力與熱情的夏日夜晚，為市民和遊客帶來一場精采的視聽盛宴，讓民眾有吃有玩，一路從下午嗨到晚上。

音樂祭活動場地安排了微醺市集，讓民眾選購喜歡的美食飲品後，可以直接在大草坪上開啟野餐派對，周邊還有適合大朋友參加的微醺遊戲-推啤酒競賽及微醺沙包，獲勝者可以將活動限定精釀啤酒帶回家，以及小朋友喜愛的膨膨琪琪公仔彩繪活動，讓大小朋友們都玩得不亦樂乎；此外，民眾在膨鼠森林公園打卡並出示手機畫面，還可以兌換限量的膨膨琪琪抱枕一顆，讓民眾有吃有玩，開心的過了一個難忘的假期。

斗六市長林聖爵表示，除了白天的歡樂活動外，到了傍晚，由「都是weather你」爆紅的JOYCE就以斯揭開音樂祭的序幕，朗朗上口的歌詞及舞步帶動現場的氣氛，接著由魯蛇系樂團八青哥、那屋瓦少女隊的排灣療愈女聲-Kivi+曾妮、美式龐克樂團粗大Band，以及去年民眾許願的無妄合作社，輪番帶來一連串精彩的演出，壓軸則是由《大嘻哈時代2》節目中表現亮眼的人氣歌手馬克 SAVAGE.M、FRαNKIE 阿法、阿夫 Suhf、艾蜜莉 AMILI 組成的嘻哈男團BSB將氣氛帶到最高點，嗨翻斗六的夜晚。

林聖爵強調，膨鼠森林公園現在已是全台灣最知名的親子公園，除了有許多適合小朋友放電的遊樂器材外，也有適合大朋友參加的音樂祭活動，是適合全家大小一起來遊玩的景點，也歡迎外縣市的朋友們有空常到斗六遛遛，認識斗六的美，同時提醒遊客，未成年請勿飲酒，且喝酒不開車，開車不喝酒，騎機車也是一樣的。