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新北消防暑期夏令營　400位小小消防員體驗地震車+水柱滅火

▲▼ 新北消防局舉辦夏令營，400位小朋友熱情參加 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲新北消防局舉辦夏令營，400位小朋友熱情參加 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

為了加強兒童的防火防災知識，新北市消防局第三大隊於今9日和10日舉辦了「兒童消防暑期夏令營活動」。活動在三重慈濟園區熱鬧展開，共有400名國小學童參加。今年新北市消防局共安排了14場兒童消防夏令營，從萬人報名名單中抽籤選出2800名幸運兒童參加。透過地震體驗車和濃煙體驗等，讓學童們親身感受地震和火災發生時的情況，以寓教於樂的方式提高他們的防火和防災意識，扎根防災教育。

▲▼ 新北消防局舉辦夏令營，400位小朋友熱情參加 。（圖／記者戴上容翻攝）

闖關活動分成五個關卡，包括「犀」望保平安、「犀」望有保庇、「犀」手Fun一夏、「犀」利智慧王及「犀」利消防員。學童們在模擬火場煙霧瀰漫的情況下學習避難逃生要領，並搭上地震體驗車學習當地震劇烈搖晃時的自救應變要領，如趴下、掩護、穩住等。小朋友們還穿戴護具，體驗從救生梯和密閉空間逃生，進行消防員體能訓練，親身體驗防災知識。此外，學童們還化身小小消防員，穿戴消防衣帽，拿起水帶瞄準滅火的過程。

活動的新亮點是加入了「星火求生記」AR遊戲，透過互動宣導防災知識。學童們了解如何正確防火、預防一氧化碳中毒及緊急避難逃生要領，深耕防災觀念，並強調平時災害應變的重要性。這些活動在寓教於樂的氛圍中進行，讓學童們在歡愉中學習防災應變。

新北市消防局主任秘書張易鴻表示，通過多元的教學方式，讓學童在有趣的活動中學習防災知識與技能，並在模擬防災情境中親身體驗火災、地震、溺水等災害的危險，學習如何應對，並培養團隊合作精神。

▲▼ 新北消防局舉辦夏令營，400位小朋友熱情參加 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼ 新北消防局舉辦夏令營，400位小朋友熱情參加 。（圖／記者戴上容翻攝）

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