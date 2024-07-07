新北挺廠商！參展拓商機加碼補助金　力拚品牌國際知名度

▲2024年度宜得世股份有限公司，參加「2024年台北國際汽機車零配件展&台北國際車用電子展」，積極推廣射出成型機。（圖／新北市經發局提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市經發局自2015年起持續辦理「鼓勵廠商國內外參展補助計畫」，2024年度前2梯次已受理119案，計有117家個別廠商與2個團體申請。本年度最後1梯次補助已於7月1日正式開跑，歡迎第4季將參與國內外展售活動的廠商踴躍申請，新北市力助企業推產品、拓市場，提升品牌國際知名度。

經發局長何怡明表示，新北市辦理「鼓勵廠商國內外參展補助計畫」，全力協助新北企業走向國際，讓優質品牌開拓多元通路。參展補助計畫自2015年推動以來，已受理超過2,000家廠商，核定超過6,800萬元補助款。新北市府鼓勵企業透過展會與國內外市場多方交流，持續拓展新興市場，將新北產品推向世界各地，彰顯新北品牌獨特魅力與產品世界競爭力。

經發局說明，參加大型展覽不僅增加品牌知名度，更有機會直接與潛在買主直接互動，進一步溝通供需細節，例如宜得世股份有限公司於今年4月參加「2024年台北國際汽機車零配件展&台北國際車用電子展」，積極推廣射出成型機，已成功大幅提升公司曝光度並拓寬公司營銷管道；基米科技股份有限公司於同月份參加「2024環球資源電子產品展第一季春季展」，展示其產品的品質優勢與創新性，在展覽現場與潛在客戶積極互動，直接為未來業務發展奠定良好基礎。

經發局提醒，2024年度「鼓勵廠商國內外參展補助計畫」最後梯次即日起開始受理，凡參展活動期間介於本年度9月1日至12月15日間的參展廠商，皆可遞件申請。個別廠商參加國外展覽最高可獲得4萬元的補助金，國內展覽則可獲得最高2萬元的補助金。另外，參加線上國際展覽的廠商也可申請，補助金額最高2萬元。詳細資訊請上「新北市經濟發展局」網站查詢，或來電洽詢：02-2960-3456分機5485謝小姐。