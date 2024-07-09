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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黨團會議談國會亂象　柯文哲特別提醒8立委「保持冷靜」審法案

▲民眾黨主席柯文哲於黨團會議後受訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨主席柯文哲於黨團會議後受訪。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

立院內政委員會8日續審《公職人員選罷法》修正案，藍綠委甲級動員備戰，民進黨立委黃捷凌晨4點多就撬開會議室大門搶主席台，晚一步的藍委氣得調閱監視器、更改開會地點，最終雙方數度爆發衝突，一片混亂下散會。面對國會亂象，民眾黨主席柯文哲9日於黨團會議中提醒，所有立委要保持冷靜，繼續認真審議法案。

民眾黨中午於臉書發文表示，天氣越來越熱，大家火氣也很大，然而台灣最火燙的地方不是馬路，卻在最高民意殿堂。立法院各委員會鬧了好幾天、打了好幾天、癱瘓好幾天，重要法案無法審議，連協商也無法進行，柯文哲上午開晨會時特別提醒所有黨籍立委，保持冷靜、堅守崗位、繼續認真審議法案。

民眾黨指出，柯文哲在本會期開始前就曾對內與對外宣誓，秉持理性、務實、科學，善盡在野黨的義務與責任審議法案，絕不可因為政黨利益傷害國家利益，甚至因此讓政事停擺；因此除了國會改革法案、打詐、洗錢防制法、財劃法等，都列為民眾黨的優先法案。

▲▼民眾黨表示，黨主席柯文哲提醒所有黨籍立委，保持冷靜、堅守崗位、繼續認真審議法案。（圖／翻攝自Facebook／民眾黨）

▲民眾黨表示，黨主席柯文哲提醒所有黨籍立委，保持冷靜、堅守崗位、繼續認真審議法案。（圖／翻攝自Facebook／民眾黨）

民眾黨提及，針對其他黨團所提的法案，民眾黨也盡力提供意見，願集思廣益使眾人智慧超越個人，例如國民黨提案主張「提高健保點值」，民眾黨認為太過簡化問題，可能被不肖醫療院所詐取國家資源，因此長期關注台灣醫療問題的立委陳昭姿就提出修法配套方案，以規範醫療院所與健保署，除了使健保點值有保障，並要逐步消除每年數百億的藥價差，避免醫療費用過度膨脹、無效醫療大幅上升，也難以提升醫護的待遇與民眾的就醫品質，「這是立法委員該做的事」。

民眾黨稱，反觀身為執政黨的民進黨，卻在幾次健保點值協商過程中一昧反對，這也不行那也不對，既沒論述也沒道理，昨天更連立法院長韓國瑜召集的黨團協商都缺席，眾多民生法案就這樣一再被延宕，立法院空轉、陷入鬼打牆，「這樣的立委，偷的不只是薪水、更竊占了國家資源、人民的權益」。

民眾黨強調，法案審議從來不只是簡單的是非題，不會只有表決；台灣既不是獨裁專制，也不會總能得到共識，如何冷靜找出眾人都能接受的折衷辦法，以長遠的眼光督促監督政府、解決台灣所面臨的多重危機，「做事、別鬧事！這才是執政黨該做的事」。

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