大巨蛋「吃球」甩鍋柯文哲！被黃珊珊喊話負責任　蔣萬安笑了：謝謝

▲蔣萬安出席台北市室內空品認證場所表揚暨宣導活動。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北大巨蛋7日舉辦中華職棒比賽，因觀眾席座椅顏色為白色，進而導致「吃球」出現爭議判決。台北市長蔣萬安8日表示，白椅是2022年前台北市長柯文哲時期安裝；使前台北市副市長黃珊珊批評甩鍋前朝、請負點責任，而蔣萬安9日第一次聽聞問題時並未回應，結束公開活動後僅露出招牌微笑，不斷說「謝謝」。

蔣萬安9日下午2時出席「台北市室內空品認證場所表揚暨宣導活動」，會前被問到中山商圈解套方法，蔣萬安表示，中山商圈有非常多在地特色的店家，而且也有許多青年創業，連他自己都非常喜歡，會確保商圈既有發展的方向，都發局也會朝向都市計畫通盤檢討方式來解決。

蔣萬安提及，自己也有詢問都發局，而都發局回報目前並沒有任何都更案的申請；即便要進行都更，也必須要由屋主和所有權人依照相關的程序，經過他們的同意才能辦理，「這個部分我們都會了解，而且持續地溝通」。

媒體追問，大巨蛋「吃球」爭議現在有沒有什麼解方，因為黃珊珊今天批評蔣萬安甩鍋前朝、請蔣萬安負起責任？但只見蔣萬安並未正面回應，隨即步入活動會場。

活動於2時30分結束後，蔣萬安步出活動會場，針對有關北捷中正紀念堂站試辦「運動活力機」深蹲換點數，未來會不會親自體驗與宣傳？蔣萬安笑著說「謝謝」。媒體再問，大巨蛋座椅被罵推給前柯市府，會不會再做場館體檢？蔣萬安仍不斷重申「謝謝」、「謝謝」便搭乘市長專用電梯離去。