曝鄭文燦涉貪案「嫌疑人」曾與賴清德互動　黃揚明：有趣的巧合

▲鄭文燦涉貪羈押庭。（圖／記者黃克翔攝）

記者郭運興／台北報導

前桃園市長、海基會董事長鄭文燦近日深陷與「華亞科技園區」的開發弊案，震驚外界。對此，媒體人黃揚明今（9日）表示，涉案被收押的，「華亞科技園區」環境品質監督委員會主委廖俊松，3月曾與總統賴清德互動，甚至登上總統府的新聞稿，沒想到6月他就被傳喚到案，並收押至今。讓他直呼，真是有趣的巧合。

鄭文燦上週五被桃園地檢署傳喚到案，偵辦他在市長任內於「變更林口特定區計畫—工五工業區擴大方案」（華亞科技園區）旁，農地自辦市地重劃案時，涉嫌收賄五百萬元。檢方於上週六他生日當天凌晨庭訊時認定鄭收賄明確，且隱匿賄款涉洗錢防制法，當庭逮捕並向桃園地院聲請羈押禁見。桃園地院審理後，裁定鄭以500萬元交保，檢方不服當庭抗告，裁定全案撤銷發回，今(9日)再度召開羈押庭。

對此，黃揚明則於臉書表示，鄭文燦羈押庭在今天上午進行，但他發現在華亞科技園區官網上的這份「科技園區環境品質監督委員會」最新會議記錄，有個「有趣的巧合」。

黃揚明指出，這場會議是在今年5月30日下午舉行，由這次涉案被收押的，華亞科技園區環境品質監督委員會主委廖俊松主持。會議紀錄中，在「主席致詞及介紹與會來賓」這段特別提及，「賴總統在就職之前3月26日，與華亞園區邀產業代表召開ICT 產業座談會，會後本人向賴總統問候，賴總統肯定華亞科技園區之貢獻」

黃揚明再指，而總統府官網，當時也確實刊登了一則「副總統參訪ICT產業」的新聞稿。收押中的廖俊松可能沒想到，3月底還與賴總統互動，並在5月底的會議中轉述此事，但6月他就被傳喚到案並收押至今。

▼媒體人黃揚明貼出當時新聞稿與會議紀錄。（圖／翻攝自Facebook／黃揚明，點圖放大）