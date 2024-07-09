　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

共和黨2024黨綱草案飄「川普味」　國防經貿強硬劍指中國

▲美國前總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國前總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

美國共和黨全國代表大會黨綱委員會小組今天在內部通過並公布2024年黨綱草案，計劃重建軍力與盟邦關係以對抗中國及打擊恐怖主義。經貿上將取消中國最惠國待遇，禁止購買美國房地產及各項產業，並防止中國汽車進口美國。

共和黨全國代表大會定於7月15日至18日在密爾瓦基（Milwaukee）舉行，除了確認前總統川普（Donald Trump）獲提名成為總統候選人外，也將通過並公布新版黨綱。由於共和黨自2016年全代會後未再更新條文，加上川普全國性民調在辯論會後領先擴大，這份「川普版」的美國未來政策方向廣受各界關注。

2024年共和黨黨綱異於過去冗長條文章節，以「讓美國再次偉大」為名，指名「獻給被遺忘的美國男女」，並以「回到一般常識」簡單化條列文字說明，當中包括「擊敗通膨」、「封鎖邊界」及「建立史上最偉大經濟體」等選民易於理解的10大章節。

根據黨綱委員會公布的草案，國防外交部分集中在第10章「透過實力回到和平」。

共和黨認為，現任總統拜登（Joe Biden）政府脆弱的外交政策讓美國人民更不安全並成為世界笑柄。共和黨計劃經由重建軍事力量與盟邦關係，以對抗中國，打擊恐怖主義，建立鐵穹飛彈防衛盾，推進美國價值，保護國土邊界及重振國防工業基礎。

條文指出，美國將會建立更強大、優良和精實的軍力，承諾保護國家與未來安全繁榮。

經貿部分集中在第5章，以保護工人、農人與避免不公平貿易競爭為題，指共和黨堅守「美國優先」的愛國經濟政策，承諾貿易平衡，確保策略性經濟獨立及重振製造業。

具體做法有6點，首先是經貿平衡。美國每年對外貿易逆差超過1兆美元，共和黨支持對國外進口貨品徵收底線關稅，通過川普版貿易互惠法案，回應不公平貿易運作。提高外國業者進口關稅，美國工農與產業賦稅因此可降低。

二者是美國對中國策略性獨立。共和黨將取消對中國的最惠國待遇，剔除進口項目中的必需品項，禁止中國購買美國房地產及各項產業。

第3點為搶救美國汽車工業。修正傷害性規管限制，取消拜登政府的電動車計畫或相關授權，防止中國車輛進口。

第4點是重要供應鏈項目移回美國。確保國家安全與經濟穩定，提高工作機會和薪資。

第5點為購買國貨與雇用美國人。強化政策，把工作移出美國的業者不得做聯邦政府的生意。

最後則是成為超強製造業國家。透過保護工人避免不公平外國競爭，鬆綁能源政策，共和黨將再造美國生產，創造工作機會、財富及投資。

共和黨黨綱委員會小組通過以川普競選承諾為核心的黨綱草案，在經貿、移民和國防外交議題上，都呼應川普長期的主張，但婚姻與墮胎等美國社會關切的議題上，未見文字特別敘述，草案在9日將進行全體委員投票，通過後再於全代會表決。

ET快訊
美女醫師業績爆增3億　振興心臟名醫丟工作
快訊／桃機第1航廈「航班資訊螢幕」故障　國門大亂
10歲男「眼窩凹陷、血糖飆750」送急診　醫：酮酸中毒
學生妹暑假酒店海撈！　26歲的她被嫌老：收入超狂難上岸
林士傑曾混江湖綽號「土雞仔」：動不動就要輸贏　遭槍殺原因曝光
鄭文燦被「監聽外洩」急還500萬　57歲生日險被押
午後大雨又要來　下周颱風生成機率曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

共和黨2024黨綱草案飄「川普味」　國防經貿強硬劍指中國

年邁寡婦被孫兒指控是巫師「活活燒死」　真相竟是拒賣土地被誣陷

民主黨公開喊話「拜登退選」6人名單曝　川普看好戲

為終結醫師罷工潮　韓國政府宣布「不吊銷罷工醫師執照」

「遊客滾回家」巴塞隆納反觀光遊行　2女對無辜觀光客射水槍

拜登致函國會民主黨人「拒絕讓位」　籲黨內團結

英國保守黨組影子內閣　前外相卡麥隆請辭

首屆AI小姐出爐！　擊敗1500位佳麗奪冠：我真的很興奮

波音737又出包！氧氣面罩恐失效　美FAA令檢查逾2600架飛機

俄軍飛彈襲烏克蘭至少36平民亡　安理會將召開會議

弟弟合照偷站後面給驚喜！　爸媽時隔1年見兒感動落淚

奪命8秒！林士傑家門前遭開槍射殺 監視器畫面曝光

父親林士傑遭槍擊身亡　林依婷哽咽：不認識凶嫌

印尼外傭最愛飛蟻料理　拿來煎蛋、炒菜都好吃！

李李仁得獎「哽咽視訊陶晶瑩」　她一接：我素顏！Cow北喔！

奪命8秒！射殺女議員父 雙槍男正面曝｜20240708 ET午間新聞

21輛重機車隊下山驚見超急泥流　30分鐘驚險騎水中！

槍手躲騎樓埋伏林士傑　犯後原路折返拔腿逃！

躲貓貓找不到弟位置　姊出陰招他秒曝光XD

槍手正面曝！快步直奔林士傑家　雙槍開轟擊斃他

共和黨2024黨綱草案飄「川普味」　國防經貿強硬劍指中國

年邁寡婦被孫兒指控是巫師「活活燒死」　真相竟是拒賣土地被誣陷

民主黨公開喊話「拜登退選」6人名單曝　川普看好戲

為終結醫師罷工潮　韓國政府宣布「不吊銷罷工醫師執照」

「遊客滾回家」巴塞隆納反觀光遊行　2女對無辜觀光客射水槍

拜登致函國會民主黨人「拒絕讓位」　籲黨內團結

英國保守黨組影子內閣　前外相卡麥隆請辭

首屆AI小姐出爐！　擊敗1500位佳麗奪冠：我真的很興奮

波音737又出包！氧氣面罩恐失效　美FAA令檢查逾2600架飛機

俄軍飛彈襲烏克蘭至少36平民亡　安理會將召開會議

800億帝國創辦人過世14年　家族爭產互告200起

快訊／桃機第1航廈「航班資訊螢幕」故障　國門大亂

鄭文燦500萬交保被撤銷　律師：凶多吉少

共和黨2024黨綱草案飄「川普味」　國防經貿強硬劍指中國

我要生了！白目老公竟在打團戰　地獄前女友宅女小紅舌戰呂捷

海軍爆共諜案！　新訓中心士官遭吸收4度洩密

年邁寡婦被孫兒指控是巫師「活活燒死」　真相竟是拒賣土地被誣陷

前財長蘇建榮將接任政大金融學院院長　黃天牧新去向呼聲高

男生蛋蛋一高一低　醫揭「關鍵2公分」

民主黨公開喊話「拜登退選」6人名單曝　川普看好戲

後座妹裸背炸出半顆奶球　全網暴動：一路不超車！

國際熱門新聞

北韓女主播「站第1排」看槍決！隔日詭暴斃

台積電市值一度破兆！　美股收紅、那指標普寫新高

4歲法鬥「飛機上熱死」　飼主控1規定害死牠

3萬英呎高空乘客鬥毆　緊急降落被趕下機　

首屆AI小姐出爐！　擊敗1500位佳麗奪冠：我真的很興奮

曾挑戰一周只吃7-11　澳洲YTer去世

人夫激戰岳母！孕妻抓包「親媽內衣照」

波音737又出包！　美FAA令檢查全國逾2600架飛機

恐害亂倫　澳洲銷毀數千份捐贈精子

俄軍飛彈襲烏克蘭至少36平民亡　安理會將召開會議

Burberry傳將裁員400人　給員工2條路

英國保守黨組影子內閣　前外相卡麥隆請辭

iPhone 16「不用買Pro」！專家公開5大誘因　

13歲少女生前遭性侵　棄屍高速公路上

更多熱門

相關新聞

民主黨公開喊話「拜登退選」6人名單曝　川普看好戲

民主黨公開喊話「拜登退選」6人名單曝　川普看好戲

自從拜登在總統參選人首輪辯論會中災難性的表現後，民主黨內以及外界都有要求拜登退選的呼聲，起初只有德州眾議員道傑特（Lloyd Doggett）一人開槍，但隨時間過去，愈來愈多人加入陣營。

拜登致函國會民主黨人「拒絕讓位」　籲黨內團結

拜登致函國會民主黨人「拒絕讓位」　籲黨內團結

波音737又出包！　美FAA令檢查全國逾2600架飛機

波音737又出包！　美FAA令檢查全國逾2600架飛機

歐中交流迄未恢復　歐盟大使：與美中相同

歐中交流迄未恢復　歐盟大使：與美中相同

人夫激戰岳母！孕妻抓包「親媽內衣照」

人夫激戰岳母！孕妻抓包「親媽內衣照」

關鍵字：

共和黨黨綱川普北美要聞美國中國

讀者迴響

熱門新聞

即／失蹤少女找到！7夜住在不同男家中

iPhone用戶注意！蘋果訊息遭假冒　一點「帳號秒被盜」

美髮色人妻偷吃國小同學！摩鐵開房噴他滿身

患者遭性侵25分鐘影片　台中宏恩醫院竟刪除「你哪隻眼看到」

邵雨薇駁「脫衣試鏡惹火吳慷仁」！　深夜再發聲曝內幕

「血型減肥法」專屬菜單爽瘦！A型少吃肉、O型要忌這3樣

「4生肖」農曆6月財運大爆發　準備升職加薪

林依婷曝「期待年底讓爸抱孫」　心碎喊：來不及了

常放臭屁＝大腸癌警訊？　有「2異狀」醫示警別拖了

回饋已購客換屋　業者證實：「看權狀」才能預約

射殺林士傑4mins後燒車滅證　不排除已偷渡出境

午後大雨又要來　下周颱風生成機率曝

周思齊合照黃國昌「防打假球、簽賭」遭情勒出征

新莊晚間5樓建築起火　2人送醫

更多

最夯影音

更多

弟弟合照偷站後面給驚喜！　爸媽時隔1年見兒感動落淚

奪命8秒！林士傑家門前遭開槍射殺 監視器畫面曝光

父親林士傑遭槍擊身亡　林依婷哽咽：不認識凶嫌

印尼外傭最愛飛蟻料理　拿來煎蛋、炒菜都好吃！

李李仁得獎「哽咽視訊陶晶瑩」　她一接：我素顏！Cow北喔！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面