拜登致函國會民主黨人「拒絕讓位」　籲黨內團結

▲美國總統拜登堅決繼續參選。（圖／路透）



文／中央社

美國總統拜登在寫給國會民主黨人的一封信中，堅定地拒絕要求他退出競選的呼聲，並呼籲「結束」關於他是否該繼續參選而撕裂民主黨的爭論。

美聯社報導，拜登（Joe Biden）今天在長達2頁的信件中寫道：「關於如何前進的問題，這一個多禮拜以來吵得沸沸揚揚，現在是時候結束了。」

他強調，民主黨只有「一項任務」，那就是在今年11月打敗預計成為共和黨總統候選人的川普（Donald Trump）。

拜登在信中說：「距離民主黨全國代表大會（Democratic National Convention）還有42天，距離大選還有119天。任何削弱決心的行動或對未來任務不夠清晰，只會幫助川普、傷害我們。是時候全黨一心、團結邁進、打敗川普。」

拜登競選團隊在民主黨議員結束獨立日休會返回華府之際，發出這封信。

拜登接著又接受微軟國家廣播公司（MSNBC）晨間節目「早安，喬」（Morning Joe）電話訪問，堅稱「普通民主黨員」希望他競選連任，還說黨內高層的讓位呼聲讓他感到「挫折」。

拜登說：「他們是大咖，但我不在乎大咖怎麼想。」

拜登也對黨內批評者下戰帖，表示如果他們是認真的，就應該出馬參選，在全國代表大會上挑戰他，不然就力挺他對抗川普。