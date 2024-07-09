民主黨公開喊話「拜登退選」6人名單曝　川普看好戲

▲美國總統拜登面臨黨內壓力，前總統川普看好戲。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合外電報導

自從拜登在總統參選人首輪辯論會中災難性的表現後，民主黨內以及外界都有要求拜登退選的呼聲，起初只有德州眾議員道傑特（Lloyd Doggett）一人開槍，但隨時間過去，愈來愈多人加入陣營。

CNN報導，目前為止，國會中公開要求拜登退選的民主黨人累積增至6位，全部都是眾議院議員，包括道傑特、亞利桑那州眾議員格里哈爾瓦（Raúl Grijalva）、眾議員奎格利（Mike Quigley）、明尼蘇達州眾議員克萊格（Angie Craig）、麻薩諸塞州眾議員摩爾頓（Seth Moulton）、華盛頓州眾議員史密斯（Adam Smith）。

匿名方面，還有更多民主黨籍眾議員要求拜登退選。根據消息人士透露，這些尚未公開反拜的眾議員，分別為內德勒（Jerry Nadler）、塔卡諾（Mark Takano ）與摩瑞爾（Joe Morelle）。

拜登已在8日致函給國會民主黨人，長達82頁的信件中寫道，「關於如何前進的問題，這一個多禮拜以來吵得沸沸揚揚，現在是時候結束了。」他說民主黨只有一項任務，就是在11月的大選中打敗川普，並表明自己堅決不退選。

另一方面，前總統川普6日在社群平台Truth Social發文稱，拜登應該要堅持繼續競選，「瞌睡喬（Sleepy Joe）應該要繼續他的毀滅美國競選活動，讓中國再次偉大。」