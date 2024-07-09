今年6月創史上最熱！專家：全球地表溫度大幅打破紀錄

▲ 2024年6月延續全球氣溫上升的趨勢，為史上最熱的6月。（圖／翻攝林老師氣象站臉書）

記者蔡亞樺／台北報導

全球暖化趨勢明顯，氣象專家林得恩今（9日）指出，今年6月確實被記錄為史上最熱的6月，全球地表溫度大幅打破先前的紀錄，不同國家出現極端高溫引發不少問題，凸顯應對和減緩氣候變遷的緊迫性與重要性。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書粉絲團 「林老師氣象站」表示，2024年6月延續全球氣溫上升的趨勢，為史上最熱的6月，根據美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）統計，2024年6月全球地表溫度明顯高於1991至2020年期間的氣候平均值，並大幅打破了先前的紀錄。

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林得恩指出，6月在南極洲異常高的海面溫度以及創紀錄的低海冰覆蓋率。印度、巴基斯坦和孟加拉國6月經歷了極端的熱浪，氣溫超過45度，並且持續多日，導致大量中暑和與高溫相關的健康問題。

他表示，在中國北方和中部地區出現持續高溫，許多城市的氣溫達到40度以上。美國西部和南部地區經歷了破紀錄的6月高溫，加州、亞利桑那州和內華達州的氣溫達到了45度以上，導致野火頻發和電力供應緊張。

他說，歐洲的義大利、德國和法國經歷極端高溫，局部地區的氣溫達到40度以上，熱浪引發了熱相關的健康問題和基礎設施故障。墨西哥和中美洲部分地區的氣溫達到52度，這些高溫事件導致超過100人死亡，對當地的生活和經濟活動造成嚴重影響。

林得恩表示，這些極端高溫事件，突顯了氣候變遷對全球天氣模式的顯著影響，也更加強調了應對和減緩氣候變遷的緊迫性與重要性。