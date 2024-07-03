環境部撤「15種樹易製造臭氧」公文　學者：種樹應考量環境特性

▲環境部提供15種「易製造臭氧」植物挨批，學者認為，不應只用單一指標作為評估標準。（圖／環境部提供）

記者許敏溶／台北報導

環境部日前發函公布15種避免造成空污樹種引發爭議，環境部決議發函廢止。學者表示，從減少空污效率而言，種植樹木不能只考量異戊二烯（Isoprene）排放量，也需考量植栽所在的環境特性，例如在都市地區，減少異戊二烯排放量，對臭氧生成量減少才有較大效益，且不應只以單一指標作為評估標準，以免造成大眾誤解或形成錯誤政策。

環境部委託成大研究案，日前發文給相關政府單位和各縣市政府，指台灣肖楠等15樹種因為「異戊二烯」排放率高，易衍生臭氧而影響空品，建議盡量避免種植。消息傳出引發反彈，更被學者批評「本末倒置」，環境部今天邀集學者專家討論後，決議將函予以作廢。

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台灣最佳環境科學家之一、中研院環境變遷研究中心副研究員張志忠指出，國內外眾多研究顯示，植物排放的異戊二烯與輻射、溫度以及樹種有密切關聯，且植物會隨周遭溫度升高而快速增加異戊二烯排放量。在高溫亞熱帶及熱帶都市，植物所排放的異戊二烯生成臭氧的量及對空氣品質的負面影響，理論上很可能遠比溫帶都市來的大。

張志忠進一步說明，全球不同城市在不同季節，異戊二烯約佔生成臭氧總量比重有很大差異，一篇研究觀察台北都會區植物排放的異戊二烯濃度對臭氧生成影響，相較於世界上其它溫帶都市及鄉村地區的夏季異戊二烯平均濃度，在高溫亞熱帶的台北都會區夏季白天時期，觀測到的異戊二烯更高。

不過，張志忠指出，種植樹木不能只考量異戊二烯排放量，也需考量植栽所在環境特性，且環境中空污不只臭氧，懸浮微粒也是重要污染物質，不同樹種滯塵量效率（攔截微粒、淨化空氣）優劣也可作為改善空污的考量之一。

東華大學自然資源與環境學系教授孫義方認為，成大這篇報告在說明綠化好處及價值，但植物是否真的會造成臭氧增加，還需要更多研究。植物提供陸地生物生長、存活、繁殖所需的一切，固碳或是減少空氣污染只是其對生態系服務提供的一小部分功能。若要評估植樹造林功能或是選擇適合樹種，應從多方面考量，不應只以單一指標作為評估標準，以免造成大眾誤解或形成錯誤政策。