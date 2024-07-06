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今小暑「一年最熱時刻」　氣象署：未來7到10天高溫炎熱

▲▼今天是小暑，也是一年中最熱時刻。（圖／氣象署提供）

▲今天是小暑，也是一年中最熱時刻。（圖／氣象署提供）

記者李姿慧／台北報導

今天(6日)是24節氣的「小暑」，氣象署表示，一年之中最熱時期，就是在「小暑」到「大暑」前後，差不多是農曆7月份期間，只有降雨才能帶來稍稍降溫，今年「小暑」就是今天，「大暑」為7月22日，未來7到10天都是以高溫炎熱天氣為主，要嚴防中暑和熱傷害。

今天是「小暑」，氣象署今在臉書粉專「報天氣-中央氣象署」指出，根據氣候資料統計，氣候上平均起來最熱的時期，就是在「小暑」到「大暑」前後這段期間，差不多是國曆的七月份，是一年之中最熱的時候。

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氣象署表示，這段期間如果沒有明顯的天氣系統影響，天氣大致都以高溫炎熱為主，雖然有時候會有午後雷陣雨，但在起雲、下雨之前，通常還是相當炎熱，甚至更為悶熱；這段時期有時仍會遇到天氣系統影響，帶來降雨，像颱風、熱帶性低氣壓、或西南風等，不過這些系統影響日期每年不同，年與年之間變化差異也很大，不過遇上下雨時雖有些不便，但也帶來能稍稍降溫，緩解暑氣。

氣象署指出，今(2024)年的「小暑」就是今天(7月6日)，而「大暑」則預計是在7月22日，根據目前的預測資料顯示，未來7到10天都還是以高溫炎熱的天氣為主，吹東南風的時候，西半部高溫，吹西南風的時候則是北部和花東高溫，提醒要繼續防範中暑及熱傷害。

 

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