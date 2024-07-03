末日來得太快！《最後一個星期日》詼諧愛地球

▲《最後一個星期日》由比利時焦點劇團和夏綠瓦蒂劇團共同創作。

圖、文／臺中國家歌劇院提供

《最後一個星期日》用詼諧有趣的方式，在劇場中打造出全球暖化、龍捲風、海嘯等場景，一面跟隨野生動物記者環遊世界冒險，同時窺探一個日常家庭，在極端情況下，人類的聰明才智和冥頑不靈，8月3、4日將在臺中國家歌劇院演出。

各藝術節力邀的《最後一個星期日》由比利時焦點劇團和夏綠瓦蒂劇團共同創作，曾以發展中的30分鐘短版榮獲2019年愛丁堡藝穗節「總體劇場獎」，並於2020年在比利時一舉奪得兩項梅特林克獎：「最佳演出獎」和「最佳藝術和技術創作獎」。

除了透過角色身體呈現天災破壞性的力量外，栩栩如生的戲偶也是劇中一大看點，北極熊母子、粉紅火鶴、老奶奶半身偶都以真實大小製作，創造出仿真的幻覺；劇團也巧妙運用影像，帶著觀眾潛入北極冰層底下、捲入暴風中心，更加身歷其境。

在前往荒野的旅途上，選用民謠歌手保羅．賽門（Paul Simon）70年代懷舊金曲，隨著開窗關窗、車內車外，音樂聲響令人身如其境。另外，團隊熱愛到二手商店和街頭市集挖寶，自認舞台設計美學受到鬼才導演魏斯．安德森（Wesley Wales Anderson）的影響，影迷們不妨進劇場找找，有哪些精緻中帶點偏執對稱的蛛絲馬跡。

這齣幽默、諷刺的末日預言，不僅適合闔家一起欣賞，對於關心氣候與生態議題的你，更是千萬別錯過！