點名「15種樹釀空污」惹議　環境部決議廢止公文

▲日前發函給15種造成空污樹種惹議，環境部表示，今天將再度發文廢止。（圖／環境部提供）

記者許敏溶／台北報導

環境部日前發函公布15種避免造成空污的樹種，遭到各界質疑。環境部表示，因上述函文造成困擾，今天就會發文廢止前文並行新函文給相關單位，並強調環境部並未禁止任何樹種的種植，而異戊二烯是對人體無害，但高溫和強烈日照下確實會化學反應而導致臭氧濃度提高，未來環境部與農業部與學者專家將一起討論，如何讓森林與風景區空氣品質變得更好。

環境部委託成大研究案，首度整理出15種高排放異戊二烯（Isoprene）樹種，日前發文給相關政府單位和各縣市政府，指台灣肖楠等15樹種因為「異戊二烯」排放率高，易衍生臭氧而影響空品，建議盡量避免種植。消息傳出引發反彈，更被學者批評「本末倒置」。

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環境部今天邀請農業部與相關學者專家開會討論，會中決議廢止該函文。環境部大氣司長張順欽表示，其實上周函文只是一個研究成果的轉達，不是公告或行政指導但被外界擴大解釋為禁止種植樹種，環境部並沒有意思要禁止種植，因為引發過多爭議，所以今天就會發文將該函予以作廢。

環境部長彭啓明則表示，肯定成大與中興大學的研究內容，但今天會議中，有學者指出，研究中對象提到國外樹種，所以未來學者進行後續相關研究時，會多量測一下國內本地樹種狀況。

彭啓明也提及，異戊二烯跟臭氧關係，在全球有很多討論，也有相關案例，例如陽明山或風景區，在陽光大或很多人騎車上山時，臭氧濃度會比較高，或者夏天很熱時，臭氧濃度比較高，森林也看來霧茫茫的，這不是樹種造成，而是與人為因素進行光化反應造成。

他強調，環境部關心臭氧議題，今天會議中，有學者建議，讓電動車或低排碳車輛進入，才能確保風景區空品，這是一個可以思考的方向，希望森林與風景區空品變得更好。