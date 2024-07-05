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獨／喜相逢私廚爆停業！仍續「接待高端客人」　衛生「3缺失」曝

▲▼ 喜相逢 。（圖／讀者提供）

▲喜相逢麵館被封為「全台北最難訂的私廚」，網傳包場20萬起跳，其環境衛生曝光。（圖／讀者提供）

記者黃宥寧／台北報導

喜相逢麵館被譽為「全台北最難訂私廚」，以其獨特無菜單料理，吸引眾多政商名流慕名前往，若想一嚐神秘滋味，有錢也未必能訂到位，更讓店家有了各種評論，如「包場一桌20萬起跳」、「要成功訂位得送老闆娘愛馬仕」等都市傳說。但對於每位前來用餐的人來說，衛生環境則是不容忽視的重點，《東森新媒體ETtoday》獨家曝光餐廳廚房內部照。

位於北市內湖區東湖路的喜相逢麵館，2020年轉型為私廚，數道創意菜肴更年年入選美食評鑑「500盤」，上月廣達董事長林百里在此宴請輝達CEO黃仁勳，再度讓這家店增添話題。

▼黃仁勳在東湖喜相逢夜會林百里，現場警察指揮交通，小巷全塞住。（資料圖／記者楊絡懸攝）

▲▼黃仁勳在東湖喜相逢夜會林百里，現場警察指揮交通，小巷全塞住。（圖／記者楊絡懸攝）

然而，日前有顧客分享到喜相逢用餐1人要價8000元，菜色有麻辣素雞、招牌蔥油拌麵、麻辣耳絲、皮蛋豆腐、炒芥蘭等15道菜，此文一分享也在網路上掀戰，有網友說「炒芥藍也是一道，到底三小」、「這我媽都會煮，我一人收3000就好」、「整桌8000都嫌貴了，還一個人8000」等。業者也緊急回應，文章內容跟事實不符，從來沒有提供每人8000元的菜色。

▼網紅古娃娃日前分享到喜相逢用餐，菜單1人8000元更備註比平常高。（圖／翻攝自IG／wawawaku）

▲▼古娃娃。（圖／翻攝自IG／wawawaku）

正因喜相逢太過夯，不僅1位難求，甚至傳出有人訂位被取消、老闆娘收愛馬仕精品才留座位等各種傳言。上月7日北市衛生局接獲檢舉前往稽查，食品藥物管理科不查不打緊，一查不得了，當場抓包缺失「員工無體檢報告」、「冰箱食材未覆蓋」及「地板有不潔狀況」，同月28日複查後，店家也將缺失完成改善。

▼喜相逢廚房環境首曝光。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼ 喜相逢衛生 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

北市衛生局食品藥物管理科指出，因喜相逢登記公司「OO小麵坊」已歇業，故稽查時無需做食品藥物業者登錄；至於民眾另外檢舉沒開發票等，已移給相關單位處理。

喜相逢老闆娘楊雲珍無奈向《東森新媒體ETtoday》表示，「早就不想做了」，去年下半年已將招牌拆掉，並且強調從來沒有過「1人8000元」的情況，她認為，很有可能是對方被朋友多收費用。

▲▼ 喜相逢衛生 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲喜相逢廚房衛生環境首次曝光。（圖／記者黃宥寧翻攝）

她表示，實際上用餐定價是5000元（酒水另計），自己喜歡交朋友，對於老客人的回訪，還有只收3500元友情價，甚至也經常免費招待朋友，這些都是外界不知道的。至於被質疑沒開發票，老闆娘解釋，過去是麵店，所以免用發票，後來就有開發票，但今年4月已停業，目前僅偶爾招待朋友。

►獨／喜相逢私廚商務艙傳說！闆娘怒告1星評論吞敗：愛馬仕自己買的

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