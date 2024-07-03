高雄工地3度發現登革熱病媒蚊！衛生局怒罰4.2萬　勒令停工噴藥

▲高雄三民區一處工地今年3度被查獲孳生登革熱病媒蚊。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市三民區一處建築工地，今年遭衛生局3度查獲工地內孳生病媒蚊幼蟲，總計開出3張罰單累計4.2萬，昨(2日)更責令工地停工，徹底進行噴藥滅蚊。

時序進入登革熱流行季節，為防範登革熱疫情於工地爆發，高雄市衛生局、工務局持續針對轄內建築工地進行環境稽查與輔導。衛生局指出，三民區鼎泰里一處建築工地，近期3度經衛生局查獲工地內水桶、帆布、洩水孔及地面積水孳生病媒蚊幼蟲，衛生局於昨日責令該工地停工，徹底進行環境整頓及噴藥滅蚊。

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▲▼工地孳生登革熱病媒蚊被要求停工噴藥滅蚊。（圖／記者許宥孺翻攝）

衛生局表示，高雄市轄內建築工地承造人應設置登革熱防制專責人員，並落實登革熱自主管理計畫，主動針對可能孳生病媒蚊場域巡查丶清理，尤其應留意地面、陽台、樹穴、陰井、邊溝等易積水孳生病媒蚊之處，並避免露天堆置容器雜物。此外，針對電梯機坑亦應裝設攔網，避免瓶罐掉落堆置機坑積水產生病媒蚊；針對工地內無法清除的積水，應至少每7-10天投(噴)藥一次或採取抽乾等措施。

衛生局說明，如稽查發現孳生病媒蚊幼蟲，最高處新臺幣1萬5000元罰鍰，若環境維護不良，經衛生局查獲工地一年內孳生病媒蚊3次以上，則勒令停工至少3日至複查改善為止。而該處工地今年遭開罰3次，總計4.2萬元。

▲工地被視為登革熱高風險場域。（圖／記者許宥孺翻攝）

衛生局指出，建築工地一旦疏於管理而孳生大量病媒蚊，登革熱疫情將可能從工地發生，大量病毒蚊溢散社區，則可能引發社區疫情流行，不僅危及工地施工人員健康安全，也危害周邊住家民眾健康甚鉅。

衛生局統計，今(113)年截至目前累計稽查建築工地227處，查獲72處(陽性率31.7%)工地孳生病媒蚊。累計共5處建築工地因環境維護管理不良，多次查獲孳生病媒蚊，責令停工改善。